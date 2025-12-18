Brasil - O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, anunciou a liberação de R$ 4,2 bilhões para os municípios paranaenses em 2025, um valor recorde para a pasta. Ao todo, foram celebrados 2.139 convênios, marcando o maior número de parcerias na história do Estado.
Este ano, a Secretaria das Cidades atingiu um marco histórico, com convênios nunca antes registrados e um volume inédito de investimentos em obras, equipamentos e serviços, contribuindo para o desenvolvimento de todos os 399 municípios paranaenses. O trabalho teve como foco a rápida execução de projetos nas áreas mais estratégicas para a população.
“Finalizamos 2025 com R$ 4,2 bilhões empenhados, um recorde histórico para a Secretaria. Esse sucesso é resultado de um esforço coletivo, com a colaboração de engenheiros, arquitetos e profissionais que analisam e acompanham os projetos e programas”, destacou Guto Silva.
O crescimento no número de convênios reflete o fortalecimento das parcerias institucionais e o empenho da Secretaria em expandir o alcance das políticas públicas, promovendo o desenvolvimento dos municípios por meio de uma gestão eficiente e colaborativa. O valor empenhado representa quase 40% do total investido entre 2013 e 2025. Além disso, o valor médio por convênio atingiu R$ 1,95 milhão, um recorde histórico.
DESTAQUES DE 2025
Entre os principais programas da Secretaria estão o Asfalto Novo, Vida Nova, com mais de R$ 1 bilhão investidos para pavimentação, calçadas, LED e drenagem em diversos municípios. Também se destacam os R$ 977 milhões do programa Pavimentação sobre Pedras Irregulares, que beneficiou 244 cidades, e os R$ 2 bilhões destinados ao recapeamento de ruas e avenidas.
Na área de infraestrutura pública, o Ilumina Paraná continua avançando, com mais de R$ 300 milhões em investimentos, permitindo que 71% das ruas do Estado sejam iluminadas com LED. Já o programa Meu Campinho investiu R$ 251 milhões em 2025 para a construção de campos sintéticos, academias ao ar livre e playgrounds. Na segurança, o Olho Vivo recebeu um reforço significativo, com R$ 400 milhões para a instalação de 26,5 mil câmeras inteligentes em todo o Estado, criando uma rede de segurança de alta tecnologia.
OBRAS E INFRAESTRUTURA
Dentre as principais obras estruturantes, destacam-se a urbanização da Comunidade Bubas, em Foz do Iguaçu; o novo Centro de Eventos de Cascavel; e a Ponte Estaiada de Toledo. Na Região Metropolitana de Curitiba, estão em andamento grandes intervenções, como o Corredor Metropolitano da PR-423, o sistema trinário de viadutos da Linha Verde Sul e novos viadutos na BR-116, em Fazenda Rio Grande.
O Norte do Paraná também avançou com a duplicação da Avenida Saul Elkind, que abrange Londrina e Cambé, enquanto o Noroeste iniciou a modernização do Pavilhão Azul, em Maringá. No Litoral, destacam-se obras como a pavimentação de Guaraqueçaba, o novo estádio de Matinhos e importantes melhorias viárias em Paranaguá, incluindo a duplicação da Avenida Attílio Fontana, a transformação da Rua Conselheiro Sinimbu em boulevard e a construção de um viaduto na Avenida Roque Vernalha.
Desde o início da gestão, a Secretaria das Cidades destinou mais de R$ 30 bilhões aos municípios para a realização de obras e investimentos em áreas como viadutos, estradas, escolas, parques, pontes, terminais, áreas industriais e hospitais. Esses recursos seguem impulsionando o progresso e a melhoria da qualidade de vida em todo o Paraná.
Fonte: Assessoria