Brasil - O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, anunciou a liberação de R$ 4,2 bilhões para os municípios paranaenses em 2025, um valor recorde para a pasta. Ao todo, foram celebrados 2.139 convênios, marcando o maior número de parcerias na história do Estado.

Este ano, a Secretaria das Cidades atingiu um marco histórico, com convênios nunca antes registrados e um volume inédito de investimentos em obras, equipamentos e serviços, contribuindo para o desenvolvimento de todos os 399 municípios paranaenses. O trabalho teve como foco a rápida execução de projetos nas áreas mais estratégicas para a população.

“Finalizamos 2025 com R$ 4,2 bilhões empenhados, um recorde histórico para a Secretaria. Esse sucesso é resultado de um esforço coletivo, com a colaboração de engenheiros, arquitetos e profissionais que analisam e acompanham os projetos e programas”, destacou Guto Silva.

O crescimento no número de convênios reflete o fortalecimento das parcerias institucionais e o empenho da Secretaria em expandir o alcance das políticas públicas, promovendo o desenvolvimento dos municípios por meio de uma gestão eficiente e colaborativa. O valor empenhado representa quase 40% do total investido entre 2013 e 2025. Além disso, o valor médio por convênio atingiu R$ 1,95 milhão, um recorde histórico.

DESTAQUES DE 2025

Entre os principais programas da Secretaria estão o Asfalto Novo, Vida Nova, com mais de R$ 1 bilhão investidos para pavimentação, calçadas, LED e drenagem em diversos municípios. Também se destacam os R$ 977 milhões do programa Pavimentação sobre Pedras Irregulares, que beneficiou 244 cidades, e os R$ 2 bilhões destinados ao recapeamento de ruas e avenidas.