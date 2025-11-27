Paraná - A pesquisa Real Time Big Data divulgada pela CNN nesta quinta-feira (27) aponta que o secretário das Cidades, Guto Silva, alcançou 14% das intenções de voto. O resultado confirma um avanço considerável e consistente do pré-candidato, superando as expectativas iniciais de sua equipe, que projetavam atingir dois dígitos apenas em dezembro.

Os dados reforçam uma trajetória de crescimento contínuo ao longo do ano. No início de 2024, Guto aparecia entre 3% e 4% nas sondagens. Em agosto chegou a 6%, e nos levantamentos de setembro e outubro oscilou entre 8% e 9%. Agora, ao atingir 14%, consolida um salto expressivo em um curto período de tempo.

A pesquisa registrada pela CNN indica que o desempenho acelerado confirma tendências e também posiciona Guto Silva de forma mais competitiva no cenário eleitoral paranaense.