Guto Silva afirma que não tem plano B e que está à disposição para disputa eleitoral de 2026

O secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva, cumpriu agenda em Cascavel entre quinta (14) e sexta-feira (15), onde participou de encontros políticos, da Assembleia Geral da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná), anunciou investimentos e falou sobre a sucessão do governador Ratinho Júnior (PSD). Em uma das entrevistas, o secretário destacou o atual momento do Estado, defendeu a continuidade do projeto de governo e afirmou estar preparado para disputar o cargo de governador em 2026.
Questionado sobre a possibilidade de disputar o governo em 2026, Guto disse que o Paraná tem bons ‘players’ dentro do próprio partido e, além dele, citou nomes como do secretário de Desenvolvimento Rafael Greca e o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi, mas defendeu maturidade. “Todos têm suas aspirações, mas não é bom antecipar o processo eleitoral. O governador não quer divergências, quer tocar o projeto com calma”, disse.
Já quanto a sucessão no Iguaçu, ele disse que não tem ‘plano B’. “Não tem plano B. É plano de governo, de continuidade. O Paraná está embalado, não podemos perder o ritmo. O que nós queremos é seguir com essa filosofia de governar que olha para as pessoas, que transforma o dia a dia”, declarou. O secretário ainda completou: “O Paraná está no ritmo, está correndo forte. O que nós queremos é um projeto, sim, de continuidade dessa filosofia de governar. Essa filosofia de entender o mundo, essa filosofia de entender a concepção das pessoas, de olhar de verdade para as pessoas. Um governo que transforma o dia a dia.”
Planejamento
Guto destacou que o atual momento do Estado do Paraná é “extraordinário”, resultado de reformas estruturais feitas ainda no início do governo Ratinho Júnior. “Cortamos mordomias, acabamos com a aposentadoria de ex-governadores, reduzimos cargos e funções gratificadas. Isso permitiu equilibrar as contas e, hoje, investir em todas as áreas. O Paraná virou referência e mostra que o Brasil também pode dar certo”, avaliou.
Ele ressaltou que o planejamento do Estado vai além de um mandato. “O governador sempre disse: vamos olhar para 20, 30 anos.” Segundo ele, foi criado o Master Plan, que serve como guia para qualquer gestor. “O horizonte é promissor porque o mundo vai precisar de energia e alimentos, e o Paraná é o epicentro dessa realidade”, completou.
Ratinho Jr Presidente?
Guto Silva classificou Ratinho Júnior como “o maior governador da história do Paraná” e projetou espaço para ele na política nacional. “O Ratinho representa hoje uma direita popular, que cuida do povo, que tem programas sociais, mas que mantém o equilíbrio fiscal. Ele tem juventude, ousadia e experiência política. Conhece o Paraná, mergulha nos temas, governa com diálogo e resultados. É um nome que cairia como uma luva para o Brasil”, afirmou.
Ele ainda disse que o governador tem capacidade para promover reformas necessárias. “Ele tem capacidade política, que é que não sejamos inocentes. Brasília não é pra amador. Ele já foi deputado estadual, já foi deputado federal, conhece o Congresso Nacional, já foi secretário de Estado, governador. Tem bagagem política pra sentar com o presidente do Congresso. Qual foi o último grande presidente reformista que nós tivemos? Foi um parlamentar, que conhecia o parlamento.”
Investimentos no Oeste
Durante a Assembleia da Amop, Guto anunciou a liberação de R$ 330 milhões em recursos para 39 prefeituras da região Oeste, destinados a obras de urbanização, pavimentação e melhorias estruturais.
“O Oeste tem dado exemplo para o Paraná e para o Brasil deste modelo cooperativo também entre os prefeitos. É uma alegria estar aqui e poder anunciar investimentos tão importantes em asfalto, lâmpadas de led e outras obras tão importantes para cada cidade, sejam elas pequenas, médias e grandes”, ressaltou o secretário, Guto Silva.