Guto Silva afirma que não tem plano B e que está à disposição para disputa eleitoral de 2026

O secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva, cumpriu agenda em Cascavel entre quinta (14) e sexta-feira (15), onde participou de encontros políticos, da Assembleia Geral da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná), anunciou investimentos e falou sobre a sucessão do governador Ratinho Júnior (PSD). Em uma das entrevistas, o secretário destacou o atual momento do Estado, defendeu a continuidade do projeto de governo e afirmou estar preparado para disputar o cargo de governador em 2026.

Questionado sobre a possibilidade de disputar o governo em 2026, Guto disse que o Paraná tem bons ‘players’ dentro do próprio partido e, além dele, citou nomes como do secretário de Desenvolvimento Rafael Greca e o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi, mas defendeu maturidade. “Todos têm suas aspirações, mas não é bom antecipar o processo eleitoral. O governador não quer divergências, quer tocar o projeto com calma”, disse.

Já quanto a sucessão no Iguaçu, ele disse que não tem ‘plano B’. “Não tem plano B. É plano de governo, de continuidade. O Paraná está embalado, não podemos perder o ritmo. O que nós queremos é seguir com essa filosofia de governar que olha para as pessoas, que transforma o dia a dia”, declarou. O secretário ainda completou: “O Paraná está no ritmo, está correndo forte. O que nós queremos é um projeto, sim, de continuidade dessa filosofia de governar. Essa filosofia de entender o mundo, essa filosofia de entender a concepção das pessoas, de olhar de verdade para as pessoas. Um governo que transforma o dia a dia.”

Planejamento

Guto destacou que o atual momento do Estado do Paraná é “extraordinário”, resultado de reformas estruturais feitas ainda no início do governo Ratinho Júnior. “Cortamos mordomias, acabamos com a aposentadoria de ex-governadores, reduzimos cargos e funções gratificadas. Isso permitiu equilibrar as contas e, hoje, investir em todas as áreas. O Paraná virou referência e mostra que o Brasil também pode dar certo”, avaliou.