Brasil - A Sociedade Rural do Oeste do Paraná promove, nesta terça-feira (27), um almoço institucional no Salão Verde da Expovel, em Cascavel. Conduzido pelo presidente Devair Bortolato (Peninha), o encontro reunirá o secretário estadual das Cidades, Guto Silva, o deputado Gugu Bueno e o prefeito Renato Silva. A agenda busca fortalecer o diálogo entre o setor produtivo e o poder público, com foco em investimentos, infraestrutura, urbanismo e políticas de apoio ao agronegócio. Em pauta, demandas estratégicas do Oeste.
Visita institucional
O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), recebeu, na sede do Poder Legislativo, a visita do cônsul-geral da República Popular da China em São Paulo, Yu Peng, que é responsável pelas atividades consulares também no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De acordo com Curi, o encontro teve o objetivo estreitar relações institucionais e ampliar o diálogo entre o Paraná e o país asiático.
Lista TRE-PR
O Tribunal de Justiça do Paraná definiu a lista tríplice feminina para o Tribunal Regional Eleitoral. A mais votada foi a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese, seguida pelas advogadas Nicole Trauczynski Muffone e Ana Carolina de Camargo Clève. A escolha ocorreu em votação secreta. A lista será enviada ao TSE e, depois, ao presidente Lula, responsável pela nomeação.
Programa Superação
O Governo do Paraná atingiu R$ 5,2 milhões em repasses do programa Superação a famílias de Rio Bonito do Iguaçu, atingidas por um tornado em novembro de 2025. Ontem (26), foram liberados R$ 1 mil para mais 345 famílias, totalizando 2.157 beneficiadas. O auxílio prevê seis parcelas mensais para garantir suporte imediato e ajudar na reconstrução das famílias.
Receita reforçada
O Paraná iniciou a distribuição dos novos auditores fiscais aprovados em concurso público estadual. A medida fortalece a administração tributária e prepara o Estado para a implementação da Reforma Tributária. Os servidores atuarão nas Delegacias da Receita Estadual em diversas regiões, ampliando a fiscalização e o atendimento aos contribuintes.
Forças no Senado
O Senado inicia 2026 com nova correlação de forças no último ano da legislatura. O PL assume a maior bancada da Casa, com 15 senadores, superando o PSD, que agora tem 14. O MDB mantém a terceira posição, mas cai para 10 parlamentares. Na sequência aparecem o PT, com 9 senadores, e o PP, com 7. O redesenho ocorre em pleno ano eleitoral.
Banco Master
A Polícia Federal iniciou ontem (26) os depoimentos sobre o suposto esquema de fraudes envolvendo o Banco Master. As investigações apuram irregularidades ligadas à tentativa de compra da instituição pelo BRB (Banco de Brasília). O ex-diretor financeiro do BRB, Dario Oswaldo Garcia Junior, depôs presencialmente no STF. Outros investigados falaram por videoconferência ou optaram pelo silêncio.
Lula e Trump
O presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram por telefone nesta segunda-feira (26). Na pauta, comércio bilateral, combate ao crime organizado e a situação da Venezuela. Os líderes celebraram a retirada de parte das tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros. Durante a conversa, ficou acordado uma visita do presidente brasileiro a Washington nos próximos meses.