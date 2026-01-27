Brasil - A Sociedade Rural do Oeste do Paraná promove, nesta terça-feira (27), um almoço institucional no Salão Verde da Expovel, em Cascavel. Conduzido pelo presidente Devair Bortolato (Peninha), o encontro reunirá o secretário estadual das Cidades, Guto Silva, o deputado Gugu Bueno e o prefeito Renato Silva. A agenda busca fortalecer o diálogo entre o setor produtivo e o poder público, com foco em investimentos, infraestrutura, urbanismo e políticas de apoio ao agronegócio. Em pauta, demandas estratégicas do Oeste.

Visita institucional

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), recebeu, na sede do Poder Legislativo, a visita do cônsul-geral da República Popular da China em São Paulo, Yu Peng, que é responsável pelas atividades consulares também no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De acordo com Curi, o encontro teve o objetivo estreitar relações institucionais e ampliar o diálogo entre o Paraná e o país asiático.

Lista TRE-PR

O Tribunal de Justiça do Paraná definiu a lista tríplice feminina para o Tribunal Regional Eleitoral. A mais votada foi a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese, seguida pelas advogadas Nicole Trauczynski Muffone e Ana Carolina de Camargo Clève. A escolha ocorreu em votação secreta. A lista será enviada ao TSE e, depois, ao presidente Lula, responsável pela nomeação.

Programa Superação

O Governo do Paraná atingiu R$ 5,2 milhões em repasses do programa Superação a famílias de Rio Bonito do Iguaçu, atingidas por um tornado em novembro de 2025. Ontem (26), foram liberados R$ 1 mil para mais 345 famílias, totalizando 2.157 beneficiadas. O auxílio prevê seis parcelas mensais para garantir suporte imediato e ajudar na reconstrução das famílias.