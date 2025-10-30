Grupo Pátria arremata Lote 5 e investirá R$ 11,9 bilhões em novas obras no Paraná

Paraná - O grupo Pátria, por meio da empresa Reune Rodovias Holding II S/A, venceu nesta quinta-feira (30) o leilão do Lote 5 das Rodovias Integradas do Paraná, realizado na Bolsa de Valores do Brasil (B3), em São Paulo. A proposta apresentou um desconto de 23,83% sobre a tarifa básica de pedágio. Como o desconto oferecido ultrapassa os 18%, a concessionária fará ainda um aporte adicional de mais de R$ 399,4 milhões para investimentos futuros.

O Lote 5 prevê R$ 6,7 bilhões em obras e melhorias e R$ 5,2 bilhões em despesas operacionais ao longo de 30 anos, abrangendo 433 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Noroeste do Estado, conectando Maringá, Campo Mourão, Cascavel e Guaíra.

O resultado consolida a nova etapa do programa de concessões desenvolvido pelo Governo do Paraná em parceria com o governo federal. Com o deságio obtido, as tarifas nas praças de pedágio ficarão até 34% mais baratas do que se o antigo contrato ainda estivesse vigente. Além disso, motocicletas ficam isentas da cobrança, usuários que utilizarem tag terão mais 5% e haverá reduções progressivas pelo uso frequente (DUF).

O grupo Pátria já havia arrematado o Lote 1, o primeiro do novo programa de concessões do Paraná, e também é a concessionária responsável por 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais entre Curitiba, Região Metropolitana, Centro-Sul e Campos Gerais do Paraná.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou que o resultado do leilão representa uma vitória histórica para o Paraná. “A concessão de rodovias era um problema crônico no Estado. Sofremos por mais de 20 anos com tarifas altas e falta de obras. Quando assumimos, decidimos mudar esse modelo e não abrir mão de três pilares: transparência, obras e preço justo”, afirmou.

Ele lembrou que, apenas no primeiro ano dos novos contratos, o Paraná já tem R$ 2 bilhões em obras em andamento. “Nos 24 anos do contrato anterior foram investidos R$ 7 bilhões, e agora teremos esse mesmo valor por ano. É a prova de que quando um projeto é sério, com base técnica e sem politicagem, ele entrega resultados reais para a população”, completou o governador.

Ratinho Junior também ressaltou que o modelo paranaense é inédito no Brasil. “Pela primeira vez, unimos rodovias estaduais e federais em um mesmo pacote, tornando os lotes mais robustos e atrativos para o investidor. A partir de agora, outros estados poderão seguir o exemplo do Paraná”, disse.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, afirmou que o resultado do leilão consolida o sucesso do novo modelo de concessões adotado no Paraná. “Saímos da B3 com o dever cumprido. Em seis lotes, garantimos transparência, conquistamos o menor preço, com tarifas mais baixas que as do modelo anterior. A partir de agora, vamos acompanhar muita obra. Quem ganha é a população, que terá mais segurança viária e estradas melhores”, disse.

Novo capítulo na história do Estado

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o leilão do último lote do pacote paranaense marca um novo capítulo na história do Estado. “Hoje se vira uma página que havia se transformado em um pesadelo. Agora começa um novo momento, construído com diálogo e transparência com o poder produtivo, imprensa, sociedade e mercados de capitais”, destacou.