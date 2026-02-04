Brasil e Paraná - O líder do PP no Paraná, deputado federal Ricardo Barros, criticou o senador Sergio Moro, pré-candidato ao governo do Estado, e afirmou que o partido não deve apoiá-lo. Segundo Barros, faltou articulação política de Moro e o veto partiu das lideranças regionais da sigla. A tendência é o PP apoiar o candidato do PSD ligado ao governador Ratinho Júnior ou lançar nome próprio, sem descartar a tentativa de atrair Rafael Greca para a disputa.
Gomyde no DC
O ex-deputado federal Ricardo Gomyde assumiu a presidência estadual do partido Democracia Cristã no Paraná, substituindo Joni Correia e reposicionando a legenda no cenário político. Ex-deputado federal e candidato ao governo em 2022, Gomyde passa a articular o partido no Estado em meio ao projeto nacional da sigla, que lançou Aldo Rebelo à Presidência. A mudança mantém Gomyde como possível nome na disputa pelo governo estadual em 2026.
Projetos cicloviários
A Prefeitura de Cascavel, por meio do IPC, realizou uma audiência pública para apresentar os projetos de ciclovias e ciclofaixas do Programa de Desenvolvimento Urbano. A proposta prevê a implantação de 23,2 quilômetros de novas estruturas, com início de 10 km ainda em 2026. Atualmente, o município conta com 53,26 km de ciclovias e ciclofaixas.
Código de Ética
O presidente do STF, Edson Fachin, designou a ministra Cármen Lúcia como relatora da proposta de criação de um código de ética para a Corte, durante a abertura do Ano Judiciário de 2026. O anúncio ocorre em meio a críticas públicas a ministros do Supremo e à resistência interna quanto à adoção de regras de conduta. Fachin afirmou que buscará diálogo para construir consenso e fortalecer a confiança pública no Judiciário.
Publicidade apostas
A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado irá votar o projeto que proíbe a publicidade, o patrocínio e a promoção de apostas esportivas e jogos on-line em todo o país. A proposta prevê multas e até a cassação da autorização das empresas. A pauta também inclui o aumento de investimentos em pesquisa no setor de semicondutores e a renovação de autorizações para rádios comunitárias.
Lula e Motta
O presidente Lula recebeu o presidente da Câmara, Hugo Motta, e líderes partidários para uma confraternização. O encontro busca reaproximar o Executivo do Legislativo após um período de tensões e mira a articulação de projetos defendidos pelo governo que entrarão na pauta da Câmara. Lula também deve se reunir com líderes do Senado após o Carnaval.
Regras eleições
O TSE recebeu 1.423 sugestões para as regras das Eleições de 2026 e iniciou audiências públicas para discutir as propostas. As contribuições tratam de temas como pré-campanha, pesquisas, financiamento eleitoral e responsabilidade das plataformas digitais. O tribunal tem até 5 de março para debater e aprovar as normas que vão reger o próximo pleito.
Roaming zerado
Um acordo entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai determina o fim da cobrança de roaming internacional para ligações, mensagens e dados móveis no Mercosul. Pelo Decreto 12.782/2025, usuários pagarão no exterior os mesmos valores do plano contratado em seu país. A medida beneficia especialmente moradores de regiões de fronteira e fortalece a integração entre os países do bloco.