Brasil e Paraná - O líder do PP no Paraná, deputado federal Ricardo Barros, criticou o senador Sergio Moro, pré-candidato ao governo do Estado, e afirmou que o partido não deve apoiá-lo. Segundo Barros, faltou articulação política de Moro e o veto partiu das lideranças regionais da sigla. A tendência é o PP apoiar o candidato do PSD ligado ao governador Ratinho Júnior ou lançar nome próprio, sem descartar a tentativa de atrair Rafael Greca para a disputa.

Gomyde no DC

O ex-deputado federal Ricardo Gomyde assumiu a presidência estadual do partido Democracia Cristã no Paraná, substituindo Joni Correia e reposicionando a legenda no cenário político. Ex-deputado federal e candidato ao governo em 2022, Gomyde passa a articular o partido no Estado em meio ao projeto nacional da sigla, que lançou Aldo Rebelo à Presidência. A mudança mantém Gomyde como possível nome na disputa pelo governo estadual em 2026.

Projetos cicloviários

A Prefeitura de Cascavel, por meio do IPC, realizou uma audiência pública para apresentar os projetos de ciclovias e ciclofaixas do Programa de Desenvolvimento Urbano. A proposta prevê a implantação de 23,2 quilômetros de novas estruturas, com início de 10 km ainda em 2026. Atualmente, o município conta com 53,26 km de ciclovias e ciclofaixas.

Código de Ética

O presidente do STF, Edson Fachin, designou a ministra Cármen Lúcia como relatora da proposta de criação de um código de ética para a Corte, durante a abertura do Ano Judiciário de 2026. O anúncio ocorre em meio a críticas públicas a ministros do Supremo e à resistência interna quanto à adoção de regras de conduta. Fachin afirmou que buscará diálogo para construir consenso e fortalecer a confiança pública no Judiciário.