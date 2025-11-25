Brasília - O terceiro mandato do presidente Lula (PT) atravessa um dos momentos mais delicados na relação com o Congresso Nacional. Após sucessivas rusgas com o Senado, agora a crise se aprofunda também na Câmara dos Deputados, onde o presidente da Casa, Motta (Republicanos-PB), anunciou publicamente o rompimento com o líder do PT, Lindbergh Farias (RJ). O gesto, segundo interlocutores, cristaliza um desgaste que vinha se acumulando nas últimas semanas e consolida um ambiente de desconfiança generalizada entre Executivo e Legislativo.

Motta afirmou que “não tem mais interesse” em manter qualquer tipo de relação com Lindbergh, passando a tratar com ele apenas de maneira estritamente institucional. Aliados do presidente da Câmara relatam incômodo crescente com o comportamento do petista, considerado exaltado nas reuniões e, principalmente, crítico duro da condução da Casa em votações sensíveis. Lindbergh, dizem, teria atuado como uma espécie de “líder informal do governo”, extrapolando sua função de comandante da bancada do PT.

Em resposta, o petista classificou a reação de Motta como “imatura” e afirmou que política “não é um clube de amigos”. Ele também devolveu a crítica, responsabilizando o próprio presidente da Câmara pelos ruídos com o governo em temas como o decreto do IOF, a PEC da Blindagem e a escolha de Guilherme Derrite (PP-SP) — secretário de Tarcísio de Freitas e potencial adversário de Lula em 2026 — como relator do projeto antifacção enviado pelo Executivo.

A escolha do relator, que produziu um texto duramente criticado pelo Planalto, agravou o clima. O governo orientou voto contra a proposta, mas saiu derrotado. O desgaste se irradiou pela Câmara, com líderes do centrão acusando o Executivo de narrativas falsas e ataques à Casa. Paralelamente, reclamam de promessas não cumpridas em cargos e execução orçamentária, além de acúmulo de tensões sobre projetos estratégicos.

No Senado

O cenário, porém, não é isolado. No Senado, o presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) rompeu com o líder do governo, Jaques Wagner (PT-BA), após Lula indicar Jorge Messias para o STF — contrariando setores que defendiam o nome de Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Horas depois do anúncio, Alcolumbre pautou uma “pauta-bomba” e avisou aliados que atuará contra a escolha do presidente.

O duplo rompimento — Senado e Câmara — explode em um momento político de alta sensibilidade: a prisão em regime fechado do ex-presidente Jair Bolsonaro. O movimento reacendeu discussões sobre anistia e fez a oposição reorganizar sua narrativa. O PL, maior bancada da Câmara, discute agora estratégias para blindar Bolsonaro e pressionar o governo. O Parlamento, fragilizado nas relações com o Planalto, hoje é uma incógnita sobre como reagirá a pressões vindas das ruas e de grupos bolsonaristas.