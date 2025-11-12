Brasil - A Lei nº 15.255/2025, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira (10) e publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (11), garante novos recursos para ampliar os programas de transporte e alimentação escolar na rede federal de ensino.

A norma amplia o alcance do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Com a mudança, o Pnate passa a prever repasses específicos para escolas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, além de outras instituições federais.

Segundo o Planalto, o objetivo é assegurar transporte escolar aos alunos da educação básica que vivem em áreas rurais. Os repasses serão anuais e definidos conforme o número de estudantes que utilizam o serviço.

Os recursos do Pnae, repassados por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), também contemplarão as escolas federais, garantindo o fornecimento contínuo de alimentação durante o período letivo. A medida busca atender às necessidades nutricionais dos estudantes e fortalecer a política de segurança alimentar.