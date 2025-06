Governo prioriza o PT e Centrão na liberação das emendas de 2025

O governo Federal intensificou a reserva de emendas a deputados e senadores nos últimos dias, priorizando partidos que formam o “Centrão” e o PT. A sigla que mais teve dinheiro empenhado de 12 de junho até 18 de junho, foi o PSD, com R$ 95,2 milhões. O União Brasil ficou em segundo lugar, com R$ 83,3 milhões. No total, desde o início do ano, as duas siglas somam R$ 102,8 milhões e R$ 88,9 milhões, respectivamente.

O PT, partido do presidente Lula foi o terceiro com mais dinheiro em novas emendas, foram R$ 80,1 milhões nos últimos dias, somando R$ 93,5 milhões reservados no ano. As emendas reservadas na última semana foram majoritariamente para siglas que têm ministérios. Essas legendas tiveram “ganhos” que somam R$ 517,3 milhões (75,7% de tudo que foi liberado nos últimos dias).

A prioridade dada a partidos do Centrão e ao PT evidencia um cenário que é alvo de críticas de congressistas de partidos que formam a base de sustentação do governo Lula no Congresso. Integrantes de PSB, Rede e Psol, por exemplo, dizem que são escanteados pelo Planalto, que já conta com o voto dos congressistas dessas legendas. O objetivo principal dessa “enxurrada” de recursos federais liberados é tentar salvar o decreto do governo que aumenta o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).