Brasil - Enquanto o Governo Federal anuncia recordes frequentes de arrecadação, a realidade nas prefeituras brasileiras caminha no sentido oposto. Falta dinheiro até para despesas básicas do dia a dia. Material de escritório, produtos de limpeza e até o café servido aos servidores estão sob ameaça em milhares de cidades. É o que revela a mais recente pesquisa da CNM (Confederação Nacional de Municípios), que aponta um quadro preocupante de desequilíbrio fiscal no nível local.

O Brasil conta atualmente com 5.568 municípios, dos quais 4.172 gestores responderam ao levantamento. Entre eles, 1.202 prefeitos (28,8%) afirmam estar com pagamentos em atraso a fornecedores, enquanto 2.858 municípios (68,5%) conseguiram manter os compromissos em dia. Outros 112 gestores (2,7%) não responderam ao questionamento. Na prática, quase um terço das prefeituras já enfrenta dificuldades para honrar contratos básicos, comprometendo a prestação de serviços públicos.

RECEITA CONCENTRADA

Para o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, o problema não está na gestão local, mas na concentração de receitas na União, ao mesmo tempo em que novas responsabilidades continuam sendo repassadas aos municípios sem a correspondente compensação financeira. “Nós pulamos de 5 milhões para 8,3 milhões de servidores públicos no país. Isso elevou drasticamente os gastos previdenciários e salariais, que têm limites legais. Estamos nos aproximando de um momento crítico. Nunca vi uma situação tão grave quanto a atual”, alerta.

O cenário se agrava quando se observa que, apesar do crescimento da arrecadação federal — impulsionada por impostos, contribuições e medidas de recomposição fiscal —, os repasses aos municípios não acompanham esse ritmo. Com isso, as prefeituras passam a absorver custos crescentes sem base financeira sólida, aprofundando o endividamento e reduzindo a capacidade de investimento.

1,2 PREFEITURAS

Essa fragilidade se reflete em outro dado alarmante da pesquisa: 1.293 municípios (31%) afirmam que terão de empurrar despesas de 2025 para 2026 sem fonte de recurso garantida, os chamados restos a pagar. Em contrapartida, 2.623 cidades (62,9%) informaram que não deixarão dívidas sem cobertura orçamentária, enquanto 256 (6,1%) não responderam.

Déficit estrutural

Para o economista Samuel Dourado, o quadro é consequência de um problema estrutural antigo. “A maior parte da arrecadação fica com a União, e a Constituição tenta corrigir isso por meio de mecanismos como o FPM (Fundo de Participação dos Municípios). O problema é que as obrigações cresceram muito mais rápido do que as receitas”, explica.