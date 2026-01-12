Governo federal lança nova versão do portal ComunicaBR

Brasil - A Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República lançou, nesta segunda-feira (12), uma nova versão do portal ComunicaBR. A plataforma reúne informações sobre investimentos, políticas públicas e programas federais, permitindo o acompanhamento de ações em áreas estratégicas como saúde, educação, segurança alimentar, meio ambiente e proteção social nos 5.570 municípios brasileiros.

Segundo a Secom, o portal ganhou uma interface modernizada e navegação mais intuitiva, facilitando o acesso a dados organizados e claros. A ferramenta possibilita a visualização de investimentos, programas e resultados, ampliando a compreensão sobre a atuação do governo federal nos territórios. O sistema também traz conteúdos específicos sobre políticas de igualdade racial e de gênero e se consolida como referência na divulgação de dados oficiais, técnicos e estatísticos, contribuindo para o fortalecimento do debate público e o combate à desinformação.