Cascavel - A cidade de Cascavel segue em ritmo acelerado de desenvolvimento e atraindo investimentos que fortalecem todo o Oeste do Paraná. Na manhã desta, terça-feira (28), durante a abertura do evento AveSui 2025, o governador Carlos Massa Ratinho Jr. anunciou, ao lado de secretários de Estado e do prefeito Renato Silva, um pacote de investimentos de R$ 12,5 milhões para o município de Cascavel. O objetivo é fortalecer áreas de agronegócios, infraestrutura e turismo esportivo e de negócios. O evento acontece no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel.
Entre os anúncios, R$ 6 milhões que serão destinados para extensão da marginal da BR-277. A terceira etapa da obra, que está acontecendo na região do Aeroporto, conta com investimento direto da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística e vai garantir a ligação completa entre os núcleos industriais localizados ao longo do trajeto, melhorando o acesso, a mobilidade e a segurança. Além disso, a melhoria também vai beneficiar diversas outras indústrias e empreendimentos, impulsionando a economia e a geração de empregos.
Segundo o prefeito de Cascavel, Renato Silva, os investimentos vão potencializar o desenvolvimento econômico da cidade.
“Esses investimentos representam muito para Cascavel. São o resultado de um trabalho conjunto entre o município e o Estado e chegam em boa hora, porque Cascavel tem planejamento e sabe onde quer chegar. Minha gratidão ao Governo do Estado pela parceria e pela confiança no potencial da nossa cidade”.
O governador Ratinho Jr. destacou que os investimentos em infraestrutura reforçam a importância de garantir estradas de qualidade para o escoamento da safra e o desenvolvimento das regiões produtoras do Estado.
“O Oeste do Paraná é o coração do nosso agronegócio, e para isso precisamos de rodovias boas e seguras. Desde o início do nosso governo, entendemos que investir em infraestrutura é fundamental para garantir competitividade, apoiar as prefeituras em obras como essa da marginal e seguir avançando com o maior programa de concessões rodoviárias do País”.
O secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, reforçou que a obra da marginal é uma das mais importantes do Estado.
“A Prefeitura de Cascavel está tocando as marginais em três etapas. Nós estamos participando dessa terceira, atingindo o setor produtivo e empresas para auxiliar na mobilidade e na segurança. Esse é o maior pacote de investimentos do Oeste do Paraná da história”.
Turismo vai receber R$ 6,5 milhões
Entre os demais investimentos, R$ 6,52 milhões foram anunciados pela Secretaria de Turismo do Estado para impulsionar o turismo regional. O pacote contempla R$ 3,92 milhões para pavimentação da estrada rural que liga Jangadinha à Vila dos Pássaros, fomentando o turismo rural e valorizando comunidades locais; R$ 2 milhões para adequações no Autódromo de Cascavel, ampliando sua capacidade e segurança; e R$ 600 mil para a implantação do Museu da Velocidade Jaci Pian, espaço voltado à preservação da história do automobilismo cascavelense.
Segundo o secretário de Turismo do Paraná, Leonaldo Paranhos, os recursos vêm para consolidar a vocação turística e esportiva da cidade.
“Cascavel é reconhecida nacionalmente pela velocidade e pela força do turismo de negócios. Com esses investimentos, nós ampliamos o potencial da cidade, valorizando o que ela tem de melhor e projetando ainda mais o nome de Cascavel para todo o Brasil”.
Sobre a AveSui
Os anúncios ocorreram durante a abertura da AveSui 2025, feira internacional de aves, suínos e peixes que acontece pela primeira vez em Cascavel. O evento reúne expositores nacionais e internacionais e consolida o município como referência na produção de proteína animal.
A escolha de Cascavel como sede da feira não foi por acaso. A cidade reúne uma combinação de fatores estratégicos que a colocam entre os principais polos do agronegócio brasileiro: proximidade com produtores rurais e grandes cooperativas do setor, infraestrutura moderna e preparada para grandes feiras, localização privilegiada no coração do agronegócio paranaense e acesso facilitado a um público altamente qualificado.
O prefeito Renato Silva destacou a importância de sediar um evento desse porte e o impacto que ele representa para o município e para toda a região.
“Cascavel é uma cidade privilegiada, com grande potencial, especialmente na área de proteína animal. Nós ficamos muito gratos por poder receber esse evento, porque uma feira como essa gera desenvolvimento, inovação e riqueza para o nosso povo”, afirmou.
