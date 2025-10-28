Cascavel - A cidade de Cascavel segue em ritmo acelerado de desenvolvimento e atraindo investimentos que fortalecem todo o Oeste do Paraná. Na manhã desta, terça-feira (28), durante a abertura do evento AveSui 2025, o governador Carlos Massa Ratinho Jr. anunciou, ao lado de secretários de Estado e do prefeito Renato Silva, um pacote de investimentos de R$ 12,5 milhões para o município de Cascavel. O objetivo é fortalecer áreas de agronegócios, infraestrutura e turismo esportivo e de negócios. O evento acontece no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel.

Entre os anúncios, R$ 6 milhões que serão destinados para extensão da marginal da BR-277. A terceira etapa da obra, que está acontecendo na região do Aeroporto, conta com investimento direto da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística e vai garantir a ligação completa entre os núcleos industriais localizados ao longo do trajeto, melhorando o acesso, a mobilidade e a segurança. Além disso, a melhoria também vai beneficiar diversas outras indústrias e empreendimentos, impulsionando a economia e a geração de empregos.

Segundo o prefeito de Cascavel, Renato Silva, os investimentos vão potencializar o desenvolvimento econômico da cidade.

“Esses investimentos representam muito para Cascavel. São o resultado de um trabalho conjunto entre o município e o Estado e chegam em boa hora, porque Cascavel tem planejamento e sabe onde quer chegar. Minha gratidão ao Governo do Estado pela parceria e pela confiança no potencial da nossa cidade”.

O governador Ratinho Jr. destacou que os investimentos em infraestrutura reforçam a importância de garantir estradas de qualidade para o escoamento da safra e o desenvolvimento das regiões produtoras do Estado.

“O Oeste do Paraná é o coração do nosso agronegócio, e para isso precisamos de rodovias boas e seguras. Desde o início do nosso governo, entendemos que investir em infraestrutura é fundamental para garantir competitividade, apoiar as prefeituras em obras como essa da marginal e seguir avançando com o maior programa de concessões rodoviárias do País”.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, reforçou que a obra da marginal é uma das mais importantes do Estado.