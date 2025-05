Governo acusa Bolsonaro por fraude, mas governistas “fogem” do CPMI do INSS

Brasil - A semana começou com a oposição no Congresso Nacional protocolando pedido para criação de uma CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) com o objetivo de apurar descontos irregulares aplicados em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e a deputada federal Coronel Fernanda (PL-MT) protocolaram a solicitação ocorre após a operação conjunta da Polícia Federal e da CGU (Controladoria-Geral da União) identificar um esquema fraudulento de cobranças indevidas feitas por sindicatos diretamente nos benefícios de segurados da Previdência Social.

O protocolo do pedido foi divulgado nas redes sociais. O requerimento reúne o apoio de 182 deputados e 29 senadores, assinaturas mais que suficientes para a instalação da comissão. A escolha por uma comissão mista, que reúne parlamentares das duas Casas, busca acelerar o andamento da investigação, evitando a fila de CPIs pendentes na Câmara dos Deputados.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou que o pedido seguirá os trâmites regimentais, respeitando a ordem de instalação das comissões previamente protocoladas. A efetivação da CPMI depende agora do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a quem cabe ler o requerimento em plenário. Sem essa etapa, a comissão não pode ser formalmente instalada. A oposição promete intensificar a pressão para que a leitura ocorra e as investigações avancem.

Esquerda não assinou

O apoio à CPMI inclui parlamentares de partidos da base governista. No MDB e no PSD, 11 deputados de cada legenda assinaram o requerimento. No Republicanos, foram 13; no PP, 14. Até mesmo o PSB, aliado do governo, registrou adesão com a assinatura do deputado Heitor Schuch (RS). Entretanto, apesar de acusarem Bolsonaro de “criar a quadrilha” para fraudar o INSS, nenhum partido de esquerda assinou o pedido. Enquanto a oposição pressiona pela criação da comissão, o governo defende que a investigação conduzida pela Polícia Federal já é suficiente e argumenta que uma CPMI teria caráter político, com o objetivo de atacar o Palácio do Planalto.

“Parlamentares de esquerda, se a culpa [da fraude no INSS] é do Bolsonaro, assine para a gente investigar Bolsonaro”, disse Damares. O senador Eduardo Girão (Novo-CE) completou: “A gente investiga tudo. Esse é o convite, investigar todos os governos”.

Notificações

A partir de hoje (13), aposentados e pensionistas do INSS vão receber comunicações sobre quais são os descontos em seus benefícios. De acordo com o INSS, 9 milhões devem receber a comunicação pela plataforma Meu INSS. Após receberem a comunicação, os segurados devem checar os descontos e para qual ou quais associações estão vinculados. Aqueles que identificarem descontos que não foram autorizados, devem assinalar no aplicativo a opção de que não reconhece o desconto.