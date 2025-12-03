Paraná - O Governo do Paraná entregou nesta quarta-feira (3) um novo reforço para a estrutura de urgência e emergência em todas as regiões do Estado: 150 ambulâncias equipadas como UTIs móveis, adquiridas com investimento de R$ 82,5 milhões da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A cerimônia conduzida pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior marcou o início da distribuição da nova frota, que vai ampliar a capacidade de resposta dos municípios e modernizar os serviços pré-hospitalares.

Nesta etapa inicial, 100 ambulâncias foram entregues para cidades que já contam com Unidades de Suporte Avançado (USA) do Samu, para locais considerados potenciais de expansão do serviço e também para unidades próprias do Estado. As outras 50 unidades serão repassadas nos próximos dias, completando o pacote anunciado pela Sesa.

“Hoje é uma entrega histórica para o Paraná. É o maior reforço da história com UTIs móveis. Estamos entregando ambulâncias totalmente equipadas, muito mais avançadas que as convencionais, e que garantem saúde e segurança no primeiro atendimento, seja num acidente de trânsito, num infarto ou numa emergência dentro de casa. É um motivo de muita alegria”, afirmou o governador Ratinho Junior.

O governador também enfatizou a dimensão da entrega realizada nesta quarta-feira. “Hoje o Samu tem um total de 65 ambulâncias UTI, as chamadas ambulâncias alfa. Só nesta entrega estamos colocando à disposição 150 unidades, mais do que o dobro do que existe em circulação. Vamos para 215 ambulâncias alfa atendendo a população em todo o Estado”, celebrou.

O secretário da Saúde, Beto Preto explicou que a entrega das ambulâncias integra a estratégia de descentralização da Saúde adotada desde 2019, com foco no fortalecimento da frota municipal e da rede de urgência e emergência.