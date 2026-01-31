Brasil - O governador do Paraná Ratinho Junior estará em Cascavel no dia 9 de fevereiro para participar da abertura do 38º Show Rural Coopavel. Após a visita à Cascavel, Ratinho irá embarcar para os Estados Unidos. A viagem marcará 15 dias de férias, antes do avanço de sua pré-candidatura à Presidência.

Coordenador G7

Ágide Eduardo Meneguette, presidente do Sistema Faep, assumiu a coordenação do G7 do Paraná. Ele substitui Sérgio Malucelli (Fetranspar) e cumprirá mandato de dois anos, até 2027. A escolha ocorreu por aclamação entre as entidades que compõem o grupo. Meneguette afirmou que dará continuidade à articulação por pautas estruturantes do setor produtivo. O G7 reúne as principais federações empresariais e econômicas do Estado.

Ano Legislativo

A Assembleia Legislativa do Paraná inicia o Ano Legislativo de 2026 na segunda-feira (2), com Sessão Solene às 14h30. A cerimônia marca o retorno das atividades parlamentares após o recesso. Na mesma data, ocorre a primeira sessão ordinária do ano, com votação de projetos em Plenário. A agenda inclui propostas nas áreas do agronegócio, cultura, justiça e políticas públicas.

Indicação STF

A indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal deve ser aprovada pelo Senado, segundo o senador Alessandro Viana (MDB). De acordo com o parlamentar, a sabatina do advogado-geral da União deve ocorrer nas próximas semanas. Messias foi indicado pelo presidente Lula para a vaga aberta com a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso. O processo depende de análise na CCJ e votação em plenário.