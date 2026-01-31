Brasil - O governador do Paraná Ratinho Junior estará em Cascavel no dia 9 de fevereiro para participar da abertura do 38º Show Rural Coopavel. Após a visita à Cascavel, Ratinho irá embarcar para os Estados Unidos. A viagem marcará 15 dias de férias, antes do avanço de sua pré-candidatura à Presidência.
Coordenador G7
Ágide Eduardo Meneguette, presidente do Sistema Faep, assumiu a coordenação do G7 do Paraná. Ele substitui Sérgio Malucelli (Fetranspar) e cumprirá mandato de dois anos, até 2027. A escolha ocorreu por aclamação entre as entidades que compõem o grupo. Meneguette afirmou que dará continuidade à articulação por pautas estruturantes do setor produtivo. O G7 reúne as principais federações empresariais e econômicas do Estado.
Ano Legislativo
A Assembleia Legislativa do Paraná inicia o Ano Legislativo de 2026 na segunda-feira (2), com Sessão Solene às 14h30. A cerimônia marca o retorno das atividades parlamentares após o recesso. Na mesma data, ocorre a primeira sessão ordinária do ano, com votação de projetos em Plenário. A agenda inclui propostas nas áreas do agronegócio, cultura, justiça e políticas públicas.
Indicação STF
A indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal deve ser aprovada pelo Senado, segundo o senador Alessandro Viana (MDB). De acordo com o parlamentar, a sabatina do advogado-geral da União deve ocorrer nas próximas semanas. Messias foi indicado pelo presidente Lula para a vaga aberta com a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso. O processo depende de análise na CCJ e votação em plenário.
Dívida pública
A dívida bruta do governo geral chegou a 78,7% do PIB em 2025, somando R$ 10 trilhões, segundo o Banco Central. O índice avançou em relação a 2024, quando representava 76,3% do Produto Interno Bruto. O indicador engloba débitos do governo federal, do INSS e de estados e municípios. Os dados foram divulgados ontem (30).
Vorcaro na CPMI
A CPMI do INSS convocou o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para depor na quinta-feira (5), às 9h, no Senado. O anúncio foi feito pelo presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos). Vorcaro será questionado sobre contratos de empréstimos consignados suspensos pelo INSS. Na mesma data, também devem depor o ex-presidente do BMG e o atual presidente do INSS.
Retorno do Congresso
O Congresso Nacional também retoma os trabalhos na segunda-feira (2), com sessão conjunta às 15h. Deputados e senadores inauguram a 4ª sessão legislativa da atual legislatura. Na cerimônia, será lida a mensagem do presidente com as prioridades do Executivo para 2026. O Judiciário também deve encaminhar comunicação ao Parlamento. A sessão será conduzida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Vetos em pauta
O Congresso Nacional pode votar, em fevereiro, vetos a projetos sobre dosimetria das penas e licenciamento ambiental. Ao todo, 73 vetos presidenciais estão pendentes de análise, sendo 53 que trancam a pauta. Entre eles está o veto total ao projeto que reduzia penas por crimes contra o Estado democrático de direito. Também seguem pendentes vetos a trechos da lei do licenciamento ambiental e da reforma tributária.