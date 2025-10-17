Paraná - O governador Ratinho Junior (PSD) segue com aprovação em alta entre os paranaenses. Levantamento da Futura/Apex mostra que 84,2% dos entrevistados aprovam a gestão, maior patamar da série.

A aprovação de Ratinho Junior era de 78,8% em abril, passando para 83,1% em junho e alcançando os 84,2% em outubro.

Foto: Divulgação

A aprovação do governador é maior entre os homens, com 88,1%, enquanto que com as mulheres é de 80,6%. Dentre as regiões, todas possuem índice superior a 75,5%, sendo que na Região Centro-Sul ele é aprovado por 93,8%, no Norte Pioneiro por 91,9% e no Noroeste por 89,6%. Em Curitiba e na Região Metropolitana o resultado é superior a 82%.

A pesquisa também traz dados sobre a avaliação do governador. Para 72,8% a gestão é ótima ou boa, e 18,5% avaliam o governo como regular.

A avaliação de 72,8% é a maior da série histórica da pesquisa, que vem em uma crescente. Em abril, esse índice era de 63,7%, passando para 69,7% em junho, se mantendo estável em julho e chegando ao patamar atual.