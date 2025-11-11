Cascavel e Paraná - A Câmara de Cascavel aprovou ontem (10), em primeiro turno de votação, o Projeto de Lei Ordinária nº 102/2025, que altera a Lei nº 6.572/2015 e amplia o uso dos recursos da Cosip (Contribuição para Custeio da Iluminação Pública). A proposta, encaminhada pelo prefeito Renato Silva (PL), autoriza que a Cosip também seja aplicada em projetos de monitoramento urbano e segurança pública. O texto foi aprovado com 18 votos favoráveis e dois contrários (Serginho Ribeiro – PSD e Bia Alcântara – PT). O projeto volta à pauta nesta terça-feira (11) com emendas.

No entanto, o que chamou a atenção foi o destino real do dinheiro arrecadado com a taxa de iluminação pública durante a gestão do ex-prefeito Leonaldo Paranhos (2017–2024). O vereador Edson Souza (MDB) trouxe à tona documentos oficiais obtidos por meio de requerimentos à Prefeitura, que revelam como o recurso que deveria ser utilizado na iluminação pública era empregado pelo ex-prefeito de Cascavel.

Conforme os documentos enviados pela Secretaria Municipal de Finanças à Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo em resposta aos requerimentos nº 453, 458 e 466/2025, o Fundo de Iluminação Pública foi usado para quitação de precatórios judiciais e até pagamentos a empresas privadas de transporte coletivo durante a administração Paranhos.

Desde 2019, parte dos valores da arrecadação da Cosip era desvinculada e utilizada em outras áreas. Segundo os dados, em 2019 foram desvinculados 26,18%; em 2020, 22,38%; em 2021, 28,28%; em 2022, 10,22%; em 2023, 27,40%; e em 2024, ano eleitoral, a maior porcentagem desvinculada: 29,16%. Em 2025, de 1º de janeiro até 30 de setembro, já foram desvinculados 17,65%.

Conta de milhões

Um dos relatórios de execução orçamentária aponta que, em 2019, foram empenhados R$ 2.711.583,17 sob a ação orçamentária “Efetuar o pagamento de despesas com precatórios e sentenças judiciais”, sendo R$ 2,4 milhões pagos ao Tribunal de Justiça do Paraná e R$ 293 mil à empresa Ipiranga Engenharia, também via sentença judicial.

Em 2021, durante o auge da crise do transporte público em Cascavel, durante a pandemia de Covid, a Sefin também registrou empenhos pagos às empresas Pioneira Transporte Coletivo Ltda. e Viação Capital do Oeste Ltda., responsáveis pela operação do sistema.

Os documentos revelam que foram utilizados recursos vinculados à dotação orçamentária da Cosip para o pagamento judicial da segunda e terceira parcelas do “subsídio financeiro emergencial” concedido por decisão judicial.

De acordo com os registros, a segunda parcela, quitada em 5 de novembro de 2021, destinou R$ 571.687,94 à Pioneira Transporte Coletivo e R$ 506.968,55 à Viação Capital do Oeste. A terceira parcela, paga em 2 de dezembro de 2021, repetiu os mesmos valores e beneficiários. Somadas, as transferências ultrapassam R$ 2,1 milhões.