Foz do Iguaçu e Paraná - Foz do Iguaçu – A Itaipu Binacional, responsável por cerca de 10% da energia consumida no Brasil e 86% da energia elétrica do Paraguai, vive uma das fases mais conturbadas de sua história. Entre rombos, gastos questionáveis e a paralisação de negociações estratégicas com o país vizinho, a usina se distancia cada vez mais de seu propósito original que era garantir energia limpa e barata para milhões de consumidores.

A ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) apontou que a empresa pode acumular um rombo de R$ 333 milhões até 2026, um resultado que surpreendeu o setor elétrico — especialmente após o fim, em 2023, do financiamento de 50 anos que pagou a construção da usina.

Sob a gestão de Ênio Verri, indicado pelo governo Lula, as despesas cresceram em ritmo acelerado. Só entre março de 2023 e outubro de 2024, Itaipu desembolsou R$ 43,8 milhões em convênios e patrocínios — muitos sem ligação direta com a geração de energia.

Para 2025, mais da metade dos R$ 9 bilhões de orçamento está classificada na rubrica genérica “outros”, sem detalhamento público. Especialistas definem a situação como uma “caixa-preta” que compromete o controle social e a transparência.

O caso mais recente que acendeu o alerta foi o repasse de R$ 65 milhões à Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana), em Foz do Iguaçu, para a desapropriação de um imóvel que há anos abriga parte das atividades da instituição.

A operação foi oficializada pelo Decreto nº 12.706, assinado pelo presidente Lula e pelo ministro da Educação, Camilo Santana. A Itaipu justificou o gasto alegando que a Unila é estratégica para o “desenvolvimento territorial” da região de atuação da usina.

Contudo, os recursos da Itaipu têm origem na tarifa de energia paga por cerca de 130 milhões de brasileiros, o que reacendeu o debate sobre o uso político dos fundos da binacional. Para especialistas, o dinheiro deveria ser destinado à redução das contas de luz, conforme determina o próprio Tratado de Itaipu.

Além do repasse à Unila, Itaipu já financia outras obras e eventos de grande porte — como os investimentos de R$ 1,3 bilhão em projetos urbanos e ambientais para a COP30, em Belém. Somados, os gastos “sociais” e institucionais da empresa ultrapassam US$ 1,5 bilhão por ano, valor que muitos consideram uma distorção de sua função primordial.

Paralisia do Anexo C

Enquanto as despesas crescem, a principal negociação da binacional está travada desde 2023. A revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, documento que define as regras financeiras e a tarifa de energia entre Brasil e Paraguai.