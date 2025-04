Gaema aponta 125 áreas irregulares no Oeste, 40 loteamentos em Cascavel

Cascavel - Uma investigação coordenada pelo Ministério Público do Paraná, por meio do Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente), identificou 125 áreas com indícios de irregularidades urbanísticas em 52 municípios do Oeste do Paraná. Cascavel lidera o ranking com 40 empreendimentos embargados por irregularidades como parcelamentos clandestinos e loteamentos sem qualquer autorização legal.

Segundo o MP, esses loteamentos, em sua maioria, são comercializados sem qualquer tipo de autorização, licenciamento ambiental ou planejamento urbano. Muitos compradores adquirem os terrenos sem saber que estão entrando em uma situação ilegal, e acabam sendo lesados por não conseguirem regularizar as propriedades.

“Quem compra essas áreas está correndo um risco muito grande. Não consegue regularizar, não consegue financiamento bancário, não consegue um alvará de construção. As áreas são totalmente irregulares”, alertou Giovanni Ferri, promotor de Justiça e coordenador do Gaema.

Segundo o promotor, o cenário é agravado pela falta de fiscalização e pela especulação imobiliária. “É um problema de dupla face: a ausência de fiscalização do poder público e a busca por lucro fácil por parte de quem negocia essas áreas. A implantação de um loteamento regular exige investimento em infraestrutura, como arruamento, rede de esgoto, iluminação e áreas institucionais. Quem age na clandestinidade pula todas essas etapas”, afirmou.

Problema consolidado

Em Cascavel, o órgão responsável pela fiscalização é o IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel). No entanto, a estrutura disponível não tem sido suficiente para conter o avanço do problema, sobretudo na área rural, onde os parcelamentos ilegais se multiplicam.

“Quando você constata visualmente que há uma ocupação, o problema já está consolidado. A atividade preventiva acaba sendo prejudicada”, reconhece Bruno Ramos, diretor de Controle e Ordenamento Territorial do IPC.

Ramos explica que uma comissão multissetorial foi criada para atuar na prevenção, envolvendo as secretarias de Meio Ambiente, Agricultura e o próprio IPC. “Estamos atentos também aos anúncios de venda de imóveis com características irregulares. Tentamos agir preventivamente nesses casos”, diz.