Curitiba e Paraná - A nova pesquisa do Instituto Ágili Pesquisas e Marketing, divulgada ontem (13), revela um cenário de polarização na disputa pelo Governo do Paraná – ainda sem definição no PSD de Ratinho Junior – e um quadro aberto na corrida pelas duas vagas ao Senado nas eleições de 2026. O levantamento mostra o senador Sergio Moro (União Brasil) e o deputado estadual Requião Filho (PDT) alternando a liderança em diferentes cenários para o Palácio Iguaçu, enquanto Deltan Dallagnol (Novo) aparece na frente na disputa pelo Senado.

Palácio Iguaçu



No cenário principal, com a presença de nomes como Paulo Martins (Novo), Guto Silva (PSD) e Ênio Verri (PT), Moro soma 39,7% das intenções de voto, seguido por Requião Filho com 15,7%. Nenhum candidato, 22,4%; não sabem, 4%.



Quando o nome de Moro é retirado, Requião Filho assume a dianteira, alcançando 23,6%, contra 15,9% de Paulo Martins e 9,2% de Guto Silva. Os números indicam que o pedetista herda parte expressiva do eleitorado, mas o avanço de adversários à direita mostra um cenário volátil e fragmentado.



Outros nomes do PSD, como Alexandre Curi e Rafael Greca, também foram testados. Curi aparece com até 15%, e Greca, em cenários distintos, chega a 18%, disputando espaço dentro de um partido que ainda não definiu seu representante para a sucessão do governador Ratinho Junior (PSD). Guto Silva, secretário das Cidades do Paraná, pontua entre 4% e 7%, e o petista Ênio Verri aparece estável, entre 3% e 4%.