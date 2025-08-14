Frente Parlamentar das Engenharias e Infraestrutura debate deslizamentos na BR-277 com EPR e IEP

Curitiba - A Frente Parlamentar das Engenharias e Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), coordenada pelo deputado estadual Fabio Oliveira (Podemos), promoveu, na quinta-feira (14 de agosto), reunião técnica na sede do Instituto de Engenharia do Paraná (IEP) para tratar das recorrentes instabilidades nas encostas da BR-277, no trecho entre o km 39 e o km 43, que liga Curitiba a Paranaguá.

O encontro foi motivado pelo deslizamento ocorrido em junho, que provocou a interdição total da pista no sentido litoral e o bloqueio parcial no sentido Curitiba.

O episódio gerou transtornos para motoristas e comprometeu o escoamento da produção paranaense. Em resposta, Fabio Oliveira protocolou requerimento junto à EPR Litoral Pioneiro e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), cobrando providências imediatas, informações sobre as obras previstas para a segunda fase de intervenções — programada para janeiro de 2025 —, a periodicidade dos levantamentos de risco e a conformidade das ações com as diretrizes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do próprio DNIT.

Participaram da reunião o presidente da EPR Litoral Pioneiro, Marcos Moreira, e os diretores do IEP: Luiz Henrique (Área Técnica), Ana Carmem (Área Administrativa) e João Groque (Área Financeira). Durante o debate, foram apresentados detalhes das medidas emergenciais já aplicadas, como o monitoramento das encostas com uso de drones e as obras realizadas no km 43, além de propostas para um plano permanente de prevenção.

Foro permanente

Será criado um foro permanente de discussão, com foco inicial no trecho da Serra do Mar, com a participação da Alep, EPR e IEP, para reunir dados estatísticos climáticos e estudos técnicos e geológicos, a fim de resgatar o histórico desde a construção da rodovia, nos anos 1960. “Inclusive, fica o convite para quem é técnico ou atuou na época e quiser contribuir com memórias e conhecimento sobre a área”, destacou o parlamentar.