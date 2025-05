Fraude: Mais de 473 mil beneficiários dizem não reconhecerem descontos

Brasília - O novo presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, informou ontem (14), que 480.660 pessoas responderam à notificação sobre a fraude dos descontos indevidos em seus benefícios no primeiro dia de consultas. Do total, 473.940 (ou 98,6%) afirmaram não reconhecer qualquer vínculo com as entidades beneficiadas pelos valores descontados de seus rendimentos, enquanto apenas 6.720 pessoas (ou 1,4%) validaram o desconto.

Waller Júnior fez a afirmação ao lado do presidente da Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social), Rodrigo Assumpção, durante entrevista na sede do INSS, em Brasília. De acordo com ele, cerca de 9 milhões de beneficiários do instituto serão notificados sobre o tema.

O presidente também confirmou que todas as 41 entidades associativas envolvidas foram notificadas. “Estamos encaminhando para as 41 entidades para que, em até 15 dias úteis, informem o vínculo ou realizem o pagamento”, disse, ressaltando que nem todos os descontos são ilegais e que o ressarcimento dos prejudicados será feito pelo Tesouro Nacional.