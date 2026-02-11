Brasília - Pesquisa Futura/Apex divulgada ontem (10) aponta cenário desfavorável para o presidente Lula (PT). De acordo com o levantamento, 52,5% dos entrevistados desaprovam a gestão federal, enquanto 43,4% manifestam aprovação. Outros 4% não souberam ou preferiram não responder. Quando a avaliação do governo é detalhada, 46% classificam a administração como ruim ou péssima, 31,3% como ótima ou boa e 20,2% como regular, reforçando o quadro de desgaste do governo petista.

No campo eleitoral, o destaque da pesquisa é o desempenho do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que aparece à frente de Lula em diferentes simulações de primeiro e segundo turno para a Presidência da República. Nos cenários iniciais testados, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro supera o atual chefe do Executivo por margens estreitas, porém, consistentes dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

Cenários testados

O único quadro em que o presidente aparece numericamente à frente ocorre com a presença do governador paulista Tarcísio de Freitas. Nesse caso, Lula atinge 36,7%, Flávio marca 34,2% e Tarcísio surge com 9,8%, indicando divisão mais intensa do eleitorado de oposição.