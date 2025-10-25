Brasil - A fila do INSS mais do que dobrou desde que o presidente Lula (PT) prometeu zerá-la. Ao assumir o terceiro mandato, em 1º de janeiro de 2023, o presidente discursou no Congresso Nacional e disse: “Estejam certos de que vamos acabar, mais uma vez, com a vergonhosa fila do INSS, outra injustiça restabelecida nestes tempos de destruição”. Naquela ocasião, os pedidos de aposentadorias e pensões represados somavam 1,23 milhão. Em agosto de 2025, último dado disponível no Portal da Transparência do Ministério da Previdência Social, o número chegou a 2,63 milhões, uma alta de 114%.

Em um ano, de agosto de 2024 a agosto de 2025, o represamento aumentou 135%, passando de 1,12 milhão para 2,63 milhões. O pico de Lula foi em março deste ano, quando o número de requerimentos pendentes chegou a 2,7 milhões. O atual cenário supera o recorde do governo de Jair Bolsonaro (PL), de 2 milhões em janeiro de 2020.