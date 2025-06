Fiep mobiliza lideranças no Oeste e apresenta ações para impulsionar indústria

Na temática da energia , foi apresentado o andamento da pesquisa que subsidiará o Mapa Energético do Paraná, levantamento conduzido pela Fiep em parceria com a Copel, que visa identificar necessidades e oportunidades de investimento na infraestrutura energética do estado. Os participantes também conheceram a Cartilha de Financiamento Energético, publicação que reúne informações sobre linhas de crédito específicas para financiar soluções de eficiência energética e geração de energia limpa.

Entre as iniciativas destacadas, está a nova versão do estudo que elenca os projetos prioritários para o estado na área de infraestrutura. Com foco no horizonte de 2040, o Plano Estadual de Logística em Transportes Integrado do Paraná propõe uma visão interconectada entre os diferentes modais, visando à previsibilidade e à eficiência logística. Ainda nessa temática, foi apresentada uma prévia do Observatório dos Pedágios, ferramenta desenvolvida pelo Sistema Fiep que será lançada oficialmente na próxima terça-feira (10), com o objetivo de auxiliar o setor produtivo e a sociedade paranaense no monitoramento das obras previstas nos novos contratos de concessão de rodovias.

Durante o evento, a Fiep fez uma recapitulação das demandas levantadas nos fóruns do ano passado e apresentou os resultados das 24 oficinas temáticas promovidas em todas as regionais, que aprofundaram os debates sobre as três áreas consideradas prioritárias: infraestrutura ; empregabilidade e produtividade; e energia. Além disso, foram detalhados alguns dos projetos e ações já implantados para enfrentar os desafios apontados pelas lideranças.

“A nossa função é não só levantar e organizar as ações de solução, mas também encorajar as lideranças regionais para que possam resolver alguns problemas que exigem o engajamento do industrial e das entidades de classe locais”, afirmou. “Eles precisam saber exatamente quem cobrar e de que forma cobrar. Se estiver disperso e todos não se unirem, as dificuldades para solucionar serão maiores”, acrescentou.

O presidente do Sistema Fiep , Edson Vasconcelos, destacou que, além de apresentar os avanços nas questões já tratadas no ano anterior, os fóruns também têm o objetivo de mobilizar a sociedade das diferentes regiões.

Cascavel e Paraná - A Fiep (Federação das Indústrias do Paraná) realizou ontem (6), em Cascavel , um evento do novo ciclo dos Fóruns Regionais da Indústria. Mais de 200 lideranças empresariais e autoridades participaram do encontro. Na ocasião, a Fiep retomou os debates sobre os caminhos para o desenvolvimento do setor na região, apresentando projetos e iniciativas implantados desde o ano passado, especialmente nas três áreas apontadas como prioritárias pelos industriais na primeira rodada dos fóruns: empregabilidade , infraestrutura e energia.

Empregabilidade e produtividade

Na área de empregabilidade e produtividade, foram apresentados programas em desenvolvimento pelo Sistema Fiep, com o objetivo de suprir a demanda do setor industrial por trabalhadores qualificados. Entre eles, destaca-se o Qualifica Paraná, que oferece cursos em vários municípios por meio das Escolas Móveis do Senai. Em parceria com a Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, a iniciativa capacitou mais de 8 mil pessoas em 2024. Para 2025, estão previstas 622 turmas em 311 municípios, com a oferta de mais de 11 mil vagas, distribuídas em cursos voltados a 13 setores industriais.

Em parceria com a Secretaria da Educação, também são ofertados cursos técnicos do Senai no contraturno escolar para alunos do Ensino Médio da rede estadual. Neste ano, estão previstas 7,6 mil matrículas em todo o estado. No mesmo programa, o IEL firmou uma cooperação com a Seed para incentivar a inserção dos alunos no mercado de trabalho, com foco na indústria, após a conclusão das capacitações.

Ainda em parceria com a Seed, o Sesi iniciou nesta semana o projeto Contraturno Escolar Mentes Criativas, com o objetivo de fortalecer a aprendizagem e promover o desenvolvimento cognitivo e socioemocional de estudantes do Ensino Fundamental – Anos Finais – de escolas públicas estaduais. Ao todo, até três mil estudantes serão atendidos em municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), proporcionando novas oportunidades educacionais e ampliando seu potencial de desenvolvimento por meio de uma trilha de aprendizagem inovadora.

Outra iniciativa do Sesi Paraná voltada à empregabilidade é o programa Indústria Acolhedora, lançado em 2024. O projeto apoia a inserção de pessoas migrantes no mercado de trabalho, por meio de ações de capacitação e integração nas empresas. Até o momento, a ação já impactou 113 indústrias, com 263 colaboradores treinados para apoiar a inclusão desses trabalhadores.

Também foram apresentados os resultados do programa Jornada da Produtividade, no qual o Senai Paraná oferece consultorias a micro, pequenas e médias indústrias, com o objetivo de aprimorar seus processos produtivos e aumentar a competitividade. Em 2024, foram atendidas 493 empresas, que obtiveram um aumento médio de 65,5% na produtividade com a implementação das medidas propostas. Para 2025, a meta é atender mais 680 indústrias.