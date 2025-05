Fão representado

A visita do presidente Lula ao Paraná continua gerando repercussão. O presidente da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, Devair Bortolato, o Peninha, disse à equipe de reportagem do Jornal O Paraná que a presença de Luiz Inácio a uma propriedade rural invadida “sinaliza seu apoio à ilegalidade, insegurança no campo e apoio a um movimento criminoso”.

Os prefeitos e prefeitas dos municípios da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) discutiram ontem (30), durante Assembleia Ordinária, a ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) n° 7796, que tramita no STF e que pode colocar em risco o repasse de verbas do governo do estado para a manutenção e custeio das APAES no Paraná.

O advogado cascavelense Moacir Wosniak protocolou, na manhã de ontem (30), na Câmara de Cascavel uma representação contra o vereador Fão do Bolsonaro (PL), alegando quebra de decoro parlamentar após um caloroso bate-boca envolvendo os dois no saguão da Casa de Leis, antes da sessão da última terça-feira (27). Agora, cabe ao presidente da Casa, vereador Tiago Almeida (Republicanos) despachar o pedido para a Comissão ou arquivar de ofício.

Agro unido

Ainda conforme o presidente da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, é por este motivo que o setor produtivo precisa continuar unido para se defender de possíveis invasões de qualquer forma, mesmo que seja pela força. A Sociedade Rural do Oeste do Paraná é uma das entidades mais antigas do interior do Paraná, participando ativamente das principais bandeiras empunhadas pelo agronegócio local, regional, estadual e nacional.

Declaração IR

Terminou ontem (30), às 23h59, o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025. Para quem não declarou a tempo, as consequências começam com uma multa: o valor mínimo é de R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do imposto devido, além de juros. Ainda, o CPF do contribuinte pode ser classificado como “pendente de regularização” ou “omisso”. Isso pode dificultar o acesso a financiamentos, programas sociais e até a emissão de passaporte.

Cenário político

Um levantamento do Instituto AtlasIntel divulgado ontem (30), mostra que, em um eventual 2º turno das eleições presidenciais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perderia para Jair Bolsonaro (PL), Michelle Bolsonaro e Tarcísio de Freitas (Republicanos). O estudo também testou confrontos do atual presidente contra os governadores Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, Ratinho Junior (PSD), do Paraná, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais. O petista venceria de todos.

Tragédia fiscal

A deterioração fiscal dos Municípios chegou ao pior cenário da história, segundo mostra um novo estudo da Confederação Nacional de Municípios. Os números parciais do encerramento de exercício apontam 54% no vermelho e déficit de R$ 33 bilhões. Descalabro motivado, principalmente, pela crescente necessidade de pessoal para prestação de serviços. Despesas de custeio, contratações de prestadores de serviços, locação de mão de obra, despesas com o funcionalismo e investimentos em obras e instalações.