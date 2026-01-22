Brasil - O vereador de Cascavel, Fão do Bolsonaro, confirmou participação na caminhada liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira. Segundo ele, o ato busca representar o Paraná, especialmente às regiões Oeste e Sudoeste. A mobilização começou em Paracatu, Minas Gerais e tem como destino Brasília. O protesto questiona prisões relacionadas aos atos de 8 de Janeiro. Também defende a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Governador no Oeste

O Governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) cumprirá agenda no Oeste do Paraná nessa quinta-feira (22). No primeiro compromisso, Ratinho visita Toledo para a inauguração da duplicação da PR-317. Já na parte da tarde, o governador segue á Guaíra, onde irá anunciar um investimento de R$ 64.3 milhões para a construção do Hospital Municipal de Guaíra. A obra será viabilizada 100% com recursos estaduais, fortalecendo a rede pública de saúde em uma região estratégica de fronteira.

Acordo Institucional

A Assembleia Legislativa do Paraná e o TRE-PR firmaram termo de cooperação para fortalecer a cidadania e a educação política no estado. A parceria envolve a Escola do Legislativo e a Escola Judiciária Eleitoral. O acordo prevê ações conjuntas de formação cívica e técnica para servidores, estudantes e a sociedade. A iniciativa busca valorizar as instituições democráticas e incentivar a participação popular, especialmente entre os jovens.

Novo comando TRE

Luciano Carrasco Falavinha Souza assume a presidência do TRE do Paraná no dia 2 de fevereiro. A solenidade de posse ocorre em 6 de fevereiro. Na ocasião, o desembargador Fernando Prazeres toma posse como vice-presidente e corregedor. A nova direção comandará a Corte Eleitoral pelo próximo biênio. Também assumem cargos os advogados Everton Menengola, como juiz eleitoral, e Paulo Ferraz, como juiz substituto.