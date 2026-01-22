Brasil - O vereador de Cascavel, Fão do Bolsonaro, confirmou participação na caminhada liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira. Segundo ele, o ato busca representar o Paraná, especialmente às regiões Oeste e Sudoeste. A mobilização começou em Paracatu, Minas Gerais e tem como destino Brasília. O protesto questiona prisões relacionadas aos atos de 8 de Janeiro. Também defende a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Governador no Oeste
O Governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) cumprirá agenda no Oeste do Paraná nessa quinta-feira (22). No primeiro compromisso, Ratinho visita Toledo para a inauguração da duplicação da PR-317. Já na parte da tarde, o governador segue á Guaíra, onde irá anunciar um investimento de R$ 64.3 milhões para a construção do Hospital Municipal de Guaíra. A obra será viabilizada 100% com recursos estaduais, fortalecendo a rede pública de saúde em uma região estratégica de fronteira.
Acordo Institucional
A Assembleia Legislativa do Paraná e o TRE-PR firmaram termo de cooperação para fortalecer a cidadania e a educação política no estado. A parceria envolve a Escola do Legislativo e a Escola Judiciária Eleitoral. O acordo prevê ações conjuntas de formação cívica e técnica para servidores, estudantes e a sociedade. A iniciativa busca valorizar as instituições democráticas e incentivar a participação popular, especialmente entre os jovens.
Novo comando TRE
Luciano Carrasco Falavinha Souza assume a presidência do TRE do Paraná no dia 2 de fevereiro. A solenidade de posse ocorre em 6 de fevereiro. Na ocasião, o desembargador Fernando Prazeres toma posse como vice-presidente e corregedor. A nova direção comandará a Corte Eleitoral pelo próximo biênio. Também assumem cargos os advogados Everton Menengola, como juiz eleitoral, e Paulo Ferraz, como juiz substituto.
Liquidação Will Bank
O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Will Bank. A instituição é ligada ao Banco Master, que já teve a liquidação anunciada em novembro de 2025. Segundo o BC, a medida ocorre devido ao comprometimento econômico-financeiro e à insolvência do banco. Também pesou o vínculo de controle exercido pelo Banco Master.
Defesa do Master
O escritório de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes do STF, atua na defesa do Banco Master. A atuação ocorre em processo enviado ao ministro Dias Toffoli, no STF. O caso investiga o empresário Nelson Tanure por suposto insider trading em operações da Gafisa. A apuração teve início em 2023 e envolve possível uso de informações privilegiadas. O processo estava na Justiça Federal de São Paulo e foi remetido ao Supremo.
UE-Mercosul Suspenso
O Parlamento Europeu decidiu submeter o acordo UE-Mercosul ao Tribunal de Justiça da União Europeia. A medida adia a entrada em vigor do tratado firmado após mais de 20 anos de negociações. A decisão foi aprovada por votação apertada entre os eurodeputados. Parlamentares questionam a estrutura do acordo e possíveis impactos sobre a autonomia da UE. O parecer jurídico pode levar até dois anos.