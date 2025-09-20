Extraordinária: Aprovadas áreas para habitação e reajuste de professores

POLÍTICA

Sem a prometida cadeira na Alep, Quintino agora comanda os cemitérios de Cascavel

Como “prêmio de consolação” e “pagamento de campanha”, depois de três mandatos, com votações expressivas, o ex-vereador Romulo Quintino, agora é o novo superintendente da Acesc (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel). Demorou um pouco, mas enfim, o prefeito Renato Silva, acomodou o “parceiro de campanha” no primeiro escalão da Prefeitura de Cascavel. […]