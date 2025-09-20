Extraordinária: Aprovadas áreas para habitação e reajuste de professores

A Câmara de Cascavel realizou na tarde de ontem (19) duas sessões extraordinárias para votar projetos que autorizam a doação de áreas públicas para a construção de moradias populares dentro do Programa Minha Casa Minha Vida e também um projeto que concede reajuste salarial aos professores da rede municipal de ensino.
Quatro projetos de lei ordinária (PLOs 147, 148, 149 e 150/2025), todos de autoria do Poder Executivo, foram aprovados, autorizando a transferência de terrenos do município ao Fundo de Arrendamento Residencial, representado pela Caixa Econômica Federal. O objetivo é ampliar a oferta de habitações populares em diferentes regiões de Cascavel.
As áreas doadas somam mais de 30 mil metros quadrados, distribuídas em loteamentos estratégicos da cidade: Loteamento Jaborá, Jardim Mantovani, Residencial Verona e Parque Jardim Canadá. Os projetos foram aprovados por unanimidade.
Reajuste
Outro projeto analisado pelos vereadores foi o PLO 156/2025, que altera o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos profissionais do magistério. O projeto corrige a tabela salarial da categoria, concedendo um reajuste de 1,5% aos cargos de Professor e Professor de Educação Infantil. A medida tem como finalidade adequar a remuneração ao Piso Nacional do Magistério, reforçando o compromisso do município com a valorização dos educadores.