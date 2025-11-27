Curitiba e Paraná - Representantes da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços do Paraná e de diversos estados participaram de uma reunião com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no Palácio do Planalto. O encontro tratou da ampliação dos investimentos estrangeiros no Brasil, da promoção do comércio exterior, do impacto das taxas americanas sobre a economia brasileira e do fortalecimento da integração dos estados.

O secretário da Indústria, Comércio e Serviços, Marco Brasil, destacou os bons resultados do Paraná em todos os segmentos da economia, com expansão de 3,4% na indústria, 1% no comércio e 2,5% em serviços, além do saldo positivo da balança comercial até outubro deste ano. “O Paraná vive um ciclo de forte expansão econômica impulsionado pelas políticas públicas, atração de novos investimentos e expansão da inovação, inclusive com repetidos superávits na relação com outros países”, afirmou.

Ele também citou que o Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Fazenda, já anunciou um pacote de R$ 300 milhões em créditos de ICMS homologados para auxiliar empresas impactadas pelas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos, com foco principalmente em apoio ao setor madeireiro. O Estado também separou R$ 1 bilhão para direcionar para devolução do Siscred a partir de janeiro de 2026, mas com a condição de investimentos no Paraná Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Paraná FIDC).