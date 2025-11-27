Curitiba e Paraná - Representantes da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços do Paraná e de diversos estados participaram de uma reunião com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no Palácio do Planalto. O encontro tratou da ampliação dos investimentos estrangeiros no Brasil, da promoção do comércio exterior, do impacto das taxas americanas sobre a economia brasileira e do fortalecimento da integração dos estados.
O secretário da Indústria, Comércio e Serviços, Marco Brasil, destacou os bons resultados do Paraná em todos os segmentos da economia, com expansão de 3,4% na indústria, 1% no comércio e 2,5% em serviços, além do saldo positivo da balança comercial até outubro deste ano. “O Paraná vive um ciclo de forte expansão econômica impulsionado pelas políticas públicas, atração de novos investimentos e expansão da inovação, inclusive com repetidos superávits na relação com outros países”, afirmou.
Ele também citou que o Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Fazenda, já anunciou um pacote de R$ 300 milhões em créditos de ICMS homologados para auxiliar empresas impactadas pelas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos, com foco principalmente em apoio ao setor madeireiro. O Estado também separou R$ 1 bilhão para direcionar para devolução do Siscred a partir de janeiro de 2026, mas com a condição de investimentos no Paraná Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Paraná FIDC).
Tarifaço preocupa
O Paraná vende, em média, US$ 1,5 bilhão por ano em produtos aos Estados Unidos. Até outubro de 2025 foram US$ 1 bilhão, uma queda de 17% em relação ao ano passado. “Mesmo com os recentes avanços do Paraná nos setores produtivos ainda temos diversas preocupações com os impactos do tarifaço norte-americano sobre o setor de madeira, que reduziu a competitividade do Estado no mercado internacional. Por isso buscamos apoio do governo federal para continuar nas discussões diplomáticas sobre esse setor”, disse.
Ele também destacou que o Governo do Estado também está trabalhando em uma medida nova para auxiliar o setor ainda para esse ano.
Janela Única de Investimentos
O governo federal apresentou uma ferramenta chamada Janela Única de Investimentos, que terá seu primeiro módulo lançado em fevereiro de 2026. Ela vai promover mais integração dos entes federativos na área de investimentos. Será um grande portal para gerenciar informações e documentos de forma centralizada, ágil e online, desburocratizando processos e facilitando diretamente as várias operações de investimentos.