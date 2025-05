Executivo protocola projeto de reajuste salarial de servidores e piso do magistério

Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel protocolou na tarde de ontem (14), o Projeto de Lei 64/2025, que trata do reajuste salarial dos servidores públicos e do pagamento do piso aos professores da rede municipal de ensino. O projeto garante o pagamento em parcela única ainda em maio.

Protocolo

O protocolo foi feito pessoalmente pelo prefeito Renato Silva, na Câmara de Vereadores. Para os professores, o reajuste segue o índice nacional de 6,27% definido pela Portaria MEC 77, de 29 de janeiro de 2025, atendendo ao que estabelece a Lei Federal 11.738/2008, que regulamenta o piso salarial do magistério. Já os demais servidores e estagiários terão reposição inflacionária com base no INPC acumulado de maio de 2024 a abril de 2025, totalizando 5,32%.

“Pela primeira vez, o piso integral será pago em uma única parcela. Isso valoriza nossos profissionais e reconhece seu papel essencial na formação de uma cidade melhor. Tenho certeza que essa conquista vai incentivar muito os nossos profissionais em relação ao seu trabalho, em relação à sua prática”, comemora a secretária de Educação, Marcia Baldini.