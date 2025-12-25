Brasília - O ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido, nesta quinta-feira (25), a uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal bilateral. O procedimento foi realizado em um hospital particular de Brasília (DF), com autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e durou mais de três horas. Segundo os médicos, a cirurgia transcorreu conforme o previsto.

“O procedimento ocorreu sem nenhuma intercorrência”, afirmou o cirurgião Cláudio Birolini, após a operação e a transferência de Bolsonaro para o quarto, onde permanecerá em observação nos próximos dias.

Birolini explicou que a hérnia do lado esquerdo ainda estava em fase inicial, menor que a do lado direito. No entanto, a equipe médica decidiu operar ambos os lados agora, evitando a necessidade de uma futura cirurgia. Durante o procedimento, realizado com anestesia geral, foi implantada uma tela de polipropileno na parede abdominal para reforço e prevenção de novas hérnias.

A previsão é que Bolsonaro precise de cinco a sete dias para recuperação. Durante esse período, ele ficará em observação, realizando fisioterapia e outros procedimentos para evitar complicações, como tromboembolismo venoso (formação de coágulos).