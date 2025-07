Evento na Alep marca celebração do Dia da Viola e da Música Caipira nesta terça (8)

Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná promove, na manhã desta terça-feira (8), uma solenidade especial em homenagem ao Dia Estadual da Viola e da Música Caipira. O evento acontece às 9h30, no Plenário da Casa, com apresentações culturais e entrega de homenagens.

A iniciativa é da deputada estadual Cristina Silvestri (PP), com apoio de parlamentares que também assinam a lei que incluiu a data no calendário oficial de eventos do Estado.

O objetivo é valorizar a cultura caipira e reconhecer a viola como símbolo da identidade musical brasileira. “A música caipira carrega as raízes da vida no campo e a história das famílias que construíram o Paraná. Esse evento é uma forma de homenagear quem mantém viva essa tradição”, afirma a deputada.

Homenagem à Cultura Caipira no Paraná

Durante a cerimônia, serão entregues menções honrosas a músicos, grupos e projetos sociais que promovem a cultura caipira no Paraná. O público poderá assistir a apresentações de moda de viola e clássicos do sertanejo de raiz.