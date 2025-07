EUA sancionam Moraes com Lei Magnitsky

Brasília - Nesta quarta-feira (30), o governo dos Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, anunciou a inclusão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), na lista de autoridades sancionadas pela Lei Global Magnitsky. A informação foi divulgada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro – OFAC.

A Lei Global Magnitsky é uma ferramenta legal americana usada para aplicar sanções financeiras a estrangeiros considerados violadores de direitos humanos ou envolvidos em corrupção. Para Moraes, essa medida implica o bloqueio de seus bens e propriedades nos EUA e a proibição de cidadãos americanos realizarem qualquer tipo de transação com ele por tempo indeterminado. Isso inclui a impossibilidade de usar cartões de crédito de bandeira americana, afetando também suas transações no Brasil.

Em declaração ao Jornal da Oeste, o advogado Ricardo Vasconcellos explicou que a pessoa enquadrada na Magnistsky “não pode nem fazer uma pesquisa no Google, pois o seu endereço IP será bloqueado pela própria empresa, impedindo o acesso”. E, de acordo com publicação da CNN Brasil, Moraes não tem contas bancárias, investimentos financeiros ou bens nos Estados Unidos; informação confirmada pelo pela assessoria do STF.

Histórico e Justificativa

A possibilidade da sanção já era debatida há meses pelo Departamento de Estado, e em maio, o secretário de Estado, Marco Rubio, já havia indicado a “grande possibilidade” de Moraes ser sancionado. Ele foi questionado em uma sessão do Congresso americano sobre as ações do ministro e a “preocupante deterioração dos direitos humanos” no Brasil, mencionando “censura generalizada e perseguição política” que se estenderiam até mesmo a indivíduos em solo americano.

Recentemente, em 18 de julho, o governo Trump revogou os vistos do ministro, de seus familiares e de “aliados” no STF. Marco Rubio foi um dos principais nomes a se pronunciar sobre a sanção de Alexandre de Moraes sob a Lei Global Magnitsky. Após a efetivação da sanção, ontem (30), Rubio publicou em suas redes sociais e reiterou a posição do governo americano. Ele afirmou que a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes serve como um “aviso para aqueles que pisam nos direitos fundamentais de seus compatriotas”. Ele também enfatizou que “as togas judiciais não podem protegê-los”, sugerindo que a posição de Moraes no STF não o isenta de responsabilidade por suas ações.

Em resumo, Rubio justificou a sanção alegando que Moraes abusou de sua autoridade, autorizando prisões preventivas injustas e minando a liberdade de expressão, inclusive em casos que afetaram cidadãos e empresas americanas.