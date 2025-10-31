Rio Grande do Sul - Enquanto o governo federal comanda o discurso e patina no combate estruturado ao crime organizado, os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste tomam a dianteira em um movimento articulado de governadores que se recusam a esperar o ritmo da União. A narrativa oficial do Governo Lula 3 se concentra em reformas institucionais e no debate sobre segurança pública, mas para os governadores de direita e centro-direita o tempo está se esgotando. E o movimento ganhou força depois da megaoperação nos complexos do Complexo do Alemão e da Complexo da Penha, no Rio de Janeiro.

Na tarde ontem (30), uma comitiva formada pelos governadores Romeu Zema (Novo-MG), Jorginho Mello (PL-SC), Ronaldo Caiado (União-GO) e Ratinho Junior (PSD-PR) desembarca no Rio de Janeiro para se reunir com o governador Cláudio Castro (PL-RJ). O foco foi o de traçar estratégias conjuntas de enfrentamento ao narcotráfico, impulsionar a autonomia estadual e pressionar por endurecimento da legislação penal, mesmo com o governo federal mantendo posição de não classificar facções como grupos terroristas.

A operação desencadeada no Rio — a mais letal da história do estado, com oficialmente 130 mortos, incluindo quatro policiais (números atualizados pelo Governo do Rio de Janeiro no final da tarde), escancarou a fissura entre os estados e Brasília.

Atuação firme

Os líderes estaduais não apenas manifestaram solidariedade a Cláudio Castro, mas também reforçaram que esse episódio confirma a necessidade de uma atuação mais firme das unidades federativas. “Não é possível que alguém discorde de que esses bandidos não sejam terroristas”, afirmou Romeu Zema, que visitou El Salvador para conhecer políticas de “linha-dura” e advoga a equiparação das facções a organizações terroristas.

O encontro de ontem representa também um claro jogo de antecipação para 2026: Zema, Caiado e Ratinho Junior figuram como pré-candidatos à Presidência da República, e para esses nomes, segurança pública já se configura como questão central de campanha. Enquanto isso, o Governo Federal mantém uma agenda que, segundo os governadores, privilegia o discurso ideológico e marginaliza a ação concreta. “Vivemos um estado de guerra, com a dominação do narcotráfico e a conivência do governo federal”, disse Caiado.