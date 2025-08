Estado libera R$ 257 milhões para pavimentação em Cascavel e mais quatro cidades

“É um recurso que chega justamente para atender quem mais precisa, nas regiões mais afastadas da cidade e com infraestrutura mais precária”, frisou Silva. “Com esses mais de R$ 50 milhões, vamos pavimentar os últimos trechos que ainda restam na cidade e iniciar melhorias em calçadas e drenagem. Cascavel está muito próxima de atingir 100% de vias urbanas asfaltadas, e agora vamos alcançar essa meta com apoio do Governo do Estado”.

De acordo com o prefeito Renato Silva , as obras impactarão diretamente na qualidade de vida da população mais vulnerável.

No Oeste, Cascavel receberá R$ 50,5 milhões para a pavimentação de 34,1 quilômetros de vias urbanas . Com 348 mil habitantes, é a maior cidade da região.

“Muitos municípios não teriam como bancar essas obras com recursos próprios. Esse apoio do Estado é o que permite a transformação real nos bairros e nas comunidades”.

“A cada fase, avançamos com o compromisso de deixar as cidades mais justas e organizadas. A urbanização impacta diretamente em qualidade de vida, saúde, segurança e educação”, destacou o secretário Guto Silva .

Também nesta terça-feira, o Estado liberou R$ 293,7 milhões do Asfalto Novo, Vida Nova para quatro cidades da Região Metropolitana de Curitiba , totalizando R$ 550,8 milhões em obras anunciadas no mesmo dia. Todas as ações são coordenadas pela Secretaria de Estado das Cidades (Secid) , com execução do Paranacidade, órgão vinculado à pasta.

“Esse é um dos maiores programas de pavimentação urbana da América do Sul, com investimentos que já passam de R$ 4,5 bilhões em todo o Paraná”, afirmou o governador.

Cascavel - O Governo do Estado anunciou nesta terça-feira (5) a liberação de R$ 257,1 milhões para obras de pavimentação urbana em cinco grandes cidades do Interior e Litoral do Paraná (Maringá, Apucarana, Arapongas, Cascavel e Paranaguá), dentro do programa Asfalto Novo, Vida Nova. Serão asfaltados 220,7 quilômetros de vias urbanas que atualmente ainda são de chão batido, com infraestrutura completa como drenagem, calçadas com acessibilidade e sinalização viária.

NOROESTE

A maior cidade atendida nesta etapa foi Maringá, no Noroeste do Estado. Com 409 mil habitantes, ela é a terceira mais populosa do Paraná e receberá R$ 36,3 milhões para a pavimentação de aproximadamente 26 quilômetros de vias urbanas.

O prefeito Silvio Barros informou que a maior parte dos recursos será destinada aos distritos de Floriano e Iguatemi. “A alegria é grande, especialmente por podermos atender os nossos, que ainda têm ruas sem asfalto, deixando 100% da malha urbana de Maringá asfaltada”, afirmou.

VALE DO IVAÍ

No Vale do Ivaí, Apucarana e Arapongas concentram os investimentos do novo pacote. Com 134 mil e 121 mil habitantes, respectivamente, elas são as maiores cidades da região e receberão juntas mais de R$ 70 milhões.

Arapongas contará com 23,6 quilômetros de asfalto novo, em um aporte de R$ 34,4 milhões. Para o prefeito Rafael Cita os investimentos são o resultado da situação econômica equilibrada do Estado. “O Paraná vive um excelente momento e isso está se refletindo na melhoria da qualidade de vida da população dos municípios”, declarou.

Em Apucarana, serão pavimentados 26,4 quilômetros com R$ 35,9 milhões de investimento. O prefeito Rodolfo Mota destacou o impacto social da iniciativa e o momento de transformação vivido pelo município.

“É uma daquelas conquistas que esperamos por anos e que foi viabilizada com o apoio do Governo do Estado. Com isso, Apucarana vive um momento de grande transformação, assim como todo o Paraná”, disse.

LITORAL

No Litoral, Paranaguá terá 116 quilômetros de ruas pavimentadas com um investimento de R$ 100 milhões. Com 146 mil habitantes, é a maior cidade litorânea do Estado e abriga o Porto de Paranaguá, um dos mais importantes do País. Segundo o prefeito Adriano Ramos, o alto fluxo de veículos pesados nas vias urbanas torna a pavimentação estratégica para a mobilidade urbana e a logística local.

“Paranaguá está em festa com esse investimento expressivo. É um recurso histórico que o Governo do Estado destina ao nosso povo, que vai sentir na prática os benefícios do Asfalto Novo, Vida Nova. Somos a cidade mãe do Paraná e estamos muito felizes por esse olhar atento do Estado”, comentou.

Fonte: AEN