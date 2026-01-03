Paraná - Curitiba – Pelo segundo ano consecutivo, o Governo do Paraná vai iniciar o Exercício Orçamentário antes do prazo tradicional. A Sefa (Secretaria de Estado da Fazenda) anunciou, na sexta-feira (2), a abertura da Execução do Exercício de 2026, permitindo que os órgãos da administração estadual e os demais Poderes comecem a empenhar as primeiras despesas.

Até 2024, a execução orçamentária costumava ser aberta apenas na segunda quinzena de janeiro. A antecipação, segundo a Sefa, reflete o aprimoramento dos processos de planejamento, controle e gestão das finanças públicas do Estado. A primeira unidade gestora a contabilizar empenhos foi a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável.

“Novamente antecipamos o exercício orçamentário para garantir mais organização e agilidade desde o início do ano, permitindo que o planejamento se transforme mais rápido em ações concretas”, explicou o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara.