Paraná - Curitiba – Pelo segundo ano consecutivo, o Governo do Paraná vai iniciar o Exercício Orçamentário antes do prazo tradicional. A Sefa (Secretaria de Estado da Fazenda) anunciou, na sexta-feira (2), a abertura da Execução do Exercício de 2026, permitindo que os órgãos da administração estadual e os demais Poderes comecem a empenhar as primeiras despesas.
Até 2024, a execução orçamentária costumava ser aberta apenas na segunda quinzena de janeiro. A antecipação, segundo a Sefa, reflete o aprimoramento dos processos de planejamento, controle e gestão das finanças públicas do Estado. A primeira unidade gestora a contabilizar empenhos foi a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável.
“Novamente antecipamos o exercício orçamentário para garantir mais organização e agilidade desde o início do ano, permitindo que o planejamento se transforme mais rápido em ações concretas”, explicou o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara.
De acordo com a LOA (Lei Orçamentária Anual) 2026, o orçamento do Paraná para 2026 é estimado em R$ 81,6 bilhões, o maior da história do Estado. O montante representa um crescimento de 4% em relação à LOA de 2025, que previa R$ 78,7 bilhões. Com a antecipação do exercício, os recursos planejados poderão começar a ser executados de forma mais ágil, reforçando a capacidade de investimento e custeio das políticas públicas.
AGILIDADE
A medida é resultado de dispositivos adotados pela Sefa para ampliar a transparência, a celeridade e a eficiência da execução das despesas nos últimos anos. Um dos principais avanços é o Siafic (Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle), que integra diferentes módulos e sistemas da administração pública estadual, além de certificar digitalmente os processos internos.