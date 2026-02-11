Descubra como os deputados estão pressionando para que a Esplanada controle os gastos da COP30 com uma nova Comissão Externa
Brasil - Atual Advogado-Geral da União, Jorge Messias se esconde, estrategicamente. O nome escolhido pelo presidente Lula da Silva para a vaga de Luís Barroso no Supremo Tribunal Federal, mas ainda não oficializado para sabatina no Senado, aguarda um aval do chefe para novamente percorrer a Casa Alta atrás da simpatia dos senadores. Atualmente, sua aprovação é tida como incerta. Há leve vantagem na contabilidade do Palácio, mas o presidente não quer correr risco de um vexame histórico. Messias, no entanto, está pendurado ao telefone buscando aliados fora do Congresso Nacional. E estes potenciais aliados têm peso na declaração dos parlamentares.

Fogo na toga

O inferno vivido pelo ministro do STJ Marco Buzzi, afastado ontem pelo Conselho Nacional de Justiça, após denúncia de assédio sexual em sua casa, contrasta (e muito!) com o momento de baixa dos colegas do STF, alvos de críticas por suspeita de ligações financeiras em negócios extra-Corte. O que não se pode negar no STJ é que os ministros passaram a falar, também, em código de conduta (até em casa, brinca um deles).

$eguro$

Dados da Confederação Nacional das Seguradoras mostram que mais de R$ 243 bilhões foram pagos em indenizações pelas seguradoras no Brasil entre janeiro e novembro de 2025, alta de 9,6% em relação a 2024. Em novembro, os pagamentos somaram R$ 21,1 bilhões, crescimento de 7,0% na comparação anual.

Vidro reciclado

O setor do vidro tornou-se o 1º no Brasil a alcançar 100% de verificação auditada do volume reciclado. Ano passado, foram 600 mil toneladas do material recicladas no País. O resultado foi apresentado ao Ministério do Meio Ambiente no Relatório Anual de Logística Reversa de 2025 da Circula Vidro, gestora da reciclagem do produto no País.

Bola portuguesa

O futebol de Portugal desbanca o do Brasil e alcança 54% das citações no ranking relacionado ao “Hábito de acompanhar o futebol de outros países de língua portuguesa.” O Brasil ficou em 2° lugar, com 31%. Já 36% dos ouvidos não acompanham futebol de outro país. Os dados são do Barómetro da Lusofonia, realizado pelo Ipespe e apresentado pelo cientista Antônio Lavareda em Lisboa.

Fraude na internet

O ambiente digital no Brasil somou 37,8 mil ameaças online em 2025, entre anúncios, páginas, perfis e aplicativos falsos usados para imitar marcas e enganar usuários, segundo a Serasa Experian. Em média, acontecem mais de 100 ocorrências por dia, com quase 80% dos registros em redes sociais. Anúncios fraudulentos lideraram (56%), seguidos por perfis falsos (32%). As fraudes são derrubadas em quatro dias, em média.

