“Escuridão”: Cascavel faz licitação e promessa é 15 mil lâmpadas no estoque

Cascavel e Paraná - Todo cascavelense sabe: não falta dinheiro para iluminação pública. Todo santo mês, lá está ela, embutida na conta de energia, a famosa CIP — Contribuição para Iluminação Pública. Ou seja, se há algo garantido em Cascavel, é a arrecadação. O que não é tão garantido, infelizmente, é a luz nos postes. Em vários pontos da cidade, do centro aos bairros, ainda tem muita esquina com cenário de suspense: sombra aqui, escuridão ali, e aquele medo de tropeçar no primeiro buraco camuflado pela penumbra.

Depois de meses de tropeços administrativos (e de reclamações insistentes da população), a Prefeitura resolveu trazer luz ao problema e fez a licitação para a compra de 15 mil lâmpadas de LED. Sim, 15 mil! Um número respeitável, que promete reforçar o estoque e garantir que, pelo menos no papel, Cascavel caminhe firme rumo à meta de 100% de iluminação em LED.

O investimento previsto é de R$ 10,9 milhões, mas como a compra se deu via pregão eletrônico, a expectativa é que o Município consiga mais desconto — afinal, licitação boa é aquela em que sobra uns trocados para investir em outras demandas.

Atualmente, a cidade possui 46 mil pontos de iluminação pública, sendo que 70% já têm LED instalado. Ou seja, a meta está ali, quase ao alcance da mão, mas ainda faltam entre 10 e 12 mil pontos para que todo cascavelense possa sair de casa à noite sem precisar usar a lanterna do celular.

O prefeito Renato Silva destacou que a iniciativa vai além do conforto visual: é questão de segurança. Afinal, rua escura é sinônimo de preocupação. Com mais LED, menos sombras e mais tranquilidade para caminhar, pedalar ou esperar o ônibus. “Uma cidade bem iluminada ajuda a combater a insegurança e melhora a qualidade de vida da população”. Quem discorda? Só resta torcer para que o cronograma não se perca no meio do caminho.