“Escuridão”: Cascavel faz licitação e promessa é 15 mil lâmpadas no estoque

Cascavel recebe 15 mil lâmpadas de LED para resolver problemas de iluminação pública. Entenda a situação e as expectativas - Foto: Secom
Cascavel e Paraná - Todo cascavelense sabe: não falta dinheiro para iluminação pública. Todo santo mês, lá está ela, embutida na conta de energia, a famosa CIP — Contribuição para Iluminação Pública. Ou seja, se há algo garantido em Cascavel, é a arrecadação. O que não é tão garantido, infelizmente, é a luz nos postes. Em vários pontos da cidade, do centro aos bairros, ainda tem muita esquina com cenário de suspense: sombra aqui, escuridão ali, e aquele medo de tropeçar no primeiro buraco camuflado pela penumbra.

Depois de meses de tropeços administrativos (e de reclamações insistentes da população), a Prefeitura resolveu trazer luz ao problema e fez a licitação para a compra de 15 mil lâmpadas de LED. Sim, 15 mil! Um número respeitável, que promete reforçar o estoque e garantir que, pelo menos no papel, Cascavel caminhe firme rumo à meta de 100% de iluminação em LED.

O investimento previsto é de R$ 10,9 milhões, mas como a compra se deu via pregão eletrônico, a expectativa é que o Município consiga mais desconto — afinal, licitação boa é aquela em que sobra uns trocados para investir em outras demandas.

Atualmente, a cidade possui 46 mil pontos de iluminação pública, sendo que 70% já têm LED instalado. Ou seja, a meta está ali, quase ao alcance da mão, mas ainda faltam entre 10 e 12 mil pontos para que todo cascavelense possa sair de casa à noite sem precisar usar a lanterna do celular.

O prefeito Renato Silva destacou que a iniciativa vai além do conforto visual: é questão de segurança. Afinal, rua escura é sinônimo de preocupação. Com mais LED, menos sombras e mais tranquilidade para caminhar, pedalar ou esperar o ônibus. “Uma cidade bem iluminada ajuda a combater a insegurança e melhora a qualidade de vida da população”. Quem discorda? Só resta torcer para que o cronograma não se perca no meio do caminho.

Na lista da compra, há de tudo: 4.000 luminárias de 180W, 2.500 de 150W, 2.500 de 100W, 2.000 de 70W e 4.000 de 50W, além de 15 mil relés fotoelétricos — que são aqueles “olhos” das lâmpadas, responsáveis por acender quando a noite chega e apagar ao amanhecer  – quando funcionam direito.

O processo licitatório contou com a inscrição de cerca de 60 empresas, mas apenas 11 chegaram à etapa final. Uma delas faturou a maior parte dos lotes, e as demais dividiram o que sobrou. Agora, as vencedoras têm dez dias para apresentar amostras e comprovar que conseguem, de fato, entregar o que prometeram. Porque, como todo cascavelense já aprendeu, promessa sem entrega não ilumina nada.

“Sem escuridão”

O secretário de Obras, Severino Folador, frisou que o objetivo é não deixar a cidade no escuro. Segundo ele, com as 15 mil novas lâmpadas, a Prefeitura terá estoque suficiente para atender rapidamente quando houver pedidos de substituição. Ou seja, em tese, nada de esperar meses para trocar uma lâmpada queimada no seu bairro.

O vereador Cidão da Telepar, presidente da Comissão de Obras do Legislativo, acompanhou de perto o pregão. Para ele, o reforço garante “estoque de segurança”, ou seja, se alguma lâmpada apagar, haverá outra guardadinha para substituir sem o drama atual.

Resumindo: Cascavel promete virar uma vitrine de iluminação pública. Mas até lá, a recomendação ao cidadão continua valendo — mantenha a lanterna do celular carregada, porque entre a promessa e a prática ainda pode haver uma esquina escura pelo caminho.

