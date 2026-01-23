Paraná - A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná realiza, no dia 27 de janeiro, a última palestra do ciclo ComunicaLab Paraná. O tema da palestra será “Gestão de Receitas com Publicidade Online”, voltado a jornalistas, comunicadores, estudantes e profissionais interessados em estratégias de monetização e sustentabilidade no ambiente digital.

O encontro acontece às 8h30, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná, e terá como foco a apresentação de ferramentas utilizadas na geração de receitas por meio da publicidade online. Entre os temas abordados estão Reader Revenue Manager, Ad Manager e AdSense, soluções amplamente utilizadas na gestão de anúncios e na diversificação de fontes de receita em projetos de comunicação.

A iniciativa integra a programação do ComunicaLab Paraná, que busca qualificar profissionais da comunicação para os desafios atuais do mercado digital, promovendo conhecimento técnico e estratégico aplicado à realidade de veículos de imprensa, assessorias e comunicação institucional. Ao abordar a gestão de receitas, o evento contribui para o fortalecimento de modelos sustentáveis de produção e distribuição de conteúdo, alinhados às transformações tecnológicas e aos novos hábitos de consumo de informação.