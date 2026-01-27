Paraná - A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná realizou, na manhã desta terça-feira (27), a última oficina do ciclo ComunicaLab Paraná, na sala de reuniões da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Com o tema “Gestão de Receitas com Publicidade Online”, o encontro reuniu jornalistas, comunicadores, estudantes e profissionais da área, interessados em compreender estratégias de monetização digital e sustentabilidade financeira de projetos de comunicação.

Ferramentas para publicidade online e geração de receita

Com foco prático, a programação apresentou ferramentas amplamente utilizadas no mercado, como Reader Revenue Manager, Google Ad Manager e Google AdSense. As exposições mostraram possibilidades de gestão de receitas por meio da publicidade online, além da diversificação das fontes de financiamento no ambiente digital.

Instrutor das quatro oficinas do ciclo, Higor Paulino de Oliveira destacou a importância da iniciativa e dos temas trabalhados ao longo da formação.

“Foi muito positivo contar com o apoio da Escola do Legislativo e trazer essa formação para dentro da Assembleia Legislativa. Nesta oficina, tratamos das lógicas de monetização de conteúdo e também do relacionamento com usuários e potenciais patrocinadores”, afirmou.

Estratégia, dados e relacionamento com a audiência

Durante o encontro, foram debatidos temas como organização de inventário publicitário, análise de desempenho de anúncios, relacionamento com a audiência e uso de dados para a tomada de decisões estratégicas. As apresentações reforçaram a importância de alinhar tecnologia, conteúdo e modelo de negócios para garantir a viabilidade econômica de iniciativas jornalísticas e institucionais.

Formação que dialoga com diferentes áreas

A estudante de enfermagem Caroline Stier, que participou das quatro oficinas do ComunicaLab Paraná, destacou o caráter multidisciplinar da capacitação.