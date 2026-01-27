Paraná - A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná realizou, na manhã desta terça-feira (27), a última oficina do ciclo ComunicaLab Paraná, na sala de reuniões da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Com o tema “Gestão de Receitas com Publicidade Online”, o encontro reuniu jornalistas, comunicadores, estudantes e profissionais da área, interessados em compreender estratégias de monetização digital e sustentabilidade financeira de projetos de comunicação.
Ferramentas para publicidade online e geração de receita
Com foco prático, a programação apresentou ferramentas amplamente utilizadas no mercado, como Reader Revenue Manager, Google Ad Manager e Google AdSense. As exposições mostraram possibilidades de gestão de receitas por meio da publicidade online, além da diversificação das fontes de financiamento no ambiente digital.
Instrutor das quatro oficinas do ciclo, Higor Paulino de Oliveira destacou a importância da iniciativa e dos temas trabalhados ao longo da formação.
“Foi muito positivo contar com o apoio da Escola do Legislativo e trazer essa formação para dentro da Assembleia Legislativa. Nesta oficina, tratamos das lógicas de monetização de conteúdo e também do relacionamento com usuários e potenciais patrocinadores”, afirmou.
Estratégia, dados e relacionamento com a audiência
Durante o encontro, foram debatidos temas como organização de inventário publicitário, análise de desempenho de anúncios, relacionamento com a audiência e uso de dados para a tomada de decisões estratégicas. As apresentações reforçaram a importância de alinhar tecnologia, conteúdo e modelo de negócios para garantir a viabilidade econômica de iniciativas jornalísticas e institucionais.
Formação que dialoga com diferentes áreas
A estudante de enfermagem Caroline Stier, que participou das quatro oficinas do ComunicaLab Paraná, destacou o caráter multidisciplinar da capacitação.
“Mesmo sendo direcionadas a jornalistas, as aulas podem ser aproveitadas por profissionais de outras áreas. Já na primeira oficina, foi abordado o uso da inteligência artificial a nosso favor, o que amplia muito as possibilidades”, comentou.
Qualificação profissional e inovação na comunicação
O ComunicaLab Paraná integra a agenda de capacitações promovidas pela Escola do Legislativo, que tem como objetivo contribuir para a qualificação contínua dos profissionais da comunicação, acompanhando as transformações digitais e os novos desafios do setor. Ao tratar da gestão de receitas, o ciclo reforçou a necessidade de modelos sustentáveis para garantir a produção de informação de qualidade.
O diretor da Escola do Legislativo, Jeulliano Pedroso, comentou a parceria e os resultados da iniciativa.
“É uma primeira experiência com esse formato de parceria. Buscamos levar ainda mais informação aos profissionais da comunicação, tanto os que atuam na Assembleia Legislativa quanto os da sociedade. Uma comunicação melhor promove mais transparência”, destacou.
Além da formação técnica, o evento proporcionou troca de experiências, esclarecimento de dúvidas e estímulo à inovação e eficiência na comunicação pública e institucional.
Fonte: Alep