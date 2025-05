Escola do Legislativo e OAB promovem palestra sobre democracia e inteligência artificial na Alep

Curitiba - Atenta aos desafios do mundo eleitoral, a Escola do Legislativo, em parceria com a OAB-PR, promoveu uma palestra sobre democracia e inteligência artificial no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. O evento contou com a presença de Joelson Dias, advogado e ex-ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como palestrante.

Desafios da Democracia na Era Digital

Durante a palestra, Joelson Dias destacou que a democracia enfrenta ameaças provocadas pela internet, pelas redes sociais e pelas novas tecnologias, como a inteligência artificial (IA).

“Nossa democracia hoje está ameaçada pela desinformação, pelas ofensas, pelos ataques e pela polarização que se espalham nas redes sociais. Mas também precisamos refletir sobre como essas mesmas tecnologias podem ser usadas para fortalecer a participação popular”, afirmou.

Inteligência Artificial como ferramenta democrática

O palestrante ressaltou que a tecnologia pode ser uma grande aliada na disseminação de informação e no fortalecimento do processo democrático.

“Ela pode ser usada por partidos políticos ou pelos três poderes para levar informação de qualidade ao cidadão e promover maior participação na vida pública”, explicou.

Riscos e Desafios da Inteligência Artificial nas Eleições

Apesar dos benefícios, Joelson Dias alertou sobre os riscos da IA nas eleições.

“Vimos nas últimas eleições, no Brasil e no mundo, o mau uso dessas tecnologias para influenciar de forma indevida o eleitorado. Por isso, é fundamental criar uma regulamentação específica, investir em avaliação crítica, estudos acadêmicos e buscar formas de extrair o melhor da IA para fortalecer a democracia”, destacou.

Ele também alertou sobre os riscos dos algoritmos discriminatórios, que podem gerar desigualdades, comprometer a confiança da população nas instituições e levar a decisões arbitrárias.