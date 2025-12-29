Curitiba e Paraná - A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná encerrou 2025 consolidada como um dos principais espaços de formação e aproximação entre o Parlamento e a sociedade. Ao longo do ano, foram realizadas 68 ações formativas, entre cursos, oficinas, palestras e seminários.
As atividades somaram mais de 11 mil inscritos e cerca de 7 mil participantes. Os números reforçam o compromisso da instituição com a educação legislativa e o fortalecimento das instituições públicas.
Para o diretor da Escola do Legislativo, Jeulliano Pedroso, o ano foi marcado por avanços importantes. Ele destaca que o principal legado de 2025 foi o novo formato adotado, alinhado à proposta da Mesa Diretora de ampliar o acesso da sociedade às ações da Escola.
O calendário teve início com o curso sobre Atualizações do Regimento Interno da Alep, voltado aos servidores da Casa. A atividade abriu um ano caracterizado pela diversidade de temas e pelo crescimento do público atendido, incluindo gestores públicos e representantes da sociedade civil.
Segundo Jeulliano Pedroso, mais de 7.500 pessoas foram qualificadas por meio das ações e parcerias. Participantes de mais de 122 municípios foram alcançados, reforçando o compromisso municipalista da Escola.
Entre os destaques do ano estão programas como o Parlamento Universitário e o Parlamento Comunicação. As iniciativas ampliaram o alcance da Escola e fortaleceram a formação cidadã.
Eventos realizados durante edições da Assembleia Itinerante também tiveram grande procura. Palestras sobre energia solar no setor público e captação de recursos atraíram muitos inscritos em municípios como Jacarezinho e Castro.
A Escola ainda apoiou debates de relevância estadual, como o Congresso do Fisco Paranaense. Além disso, promoveu cursos voltados à rotina administrativa e à gestão pública, incluindo temas como processo legislativo, uso de inteligência artificial e emendas parlamentares.
A área social também ganhou espaço com mais uma edição do Seminário de Capacitação às Procuradoras da Mulher. Oficinas voltadas ao setor cultural ampliaram o diálogo com empreendedores criativos.
Parcerias e atuação integrada
O sucesso das ações foi impulsionado pela ampliação das parcerias interinstitucionais. Ao longo do ano, a Escola atuou em conjunto com diretorias internas da Assembleia, comissões permanentes e frentes parlamentares.
Também foram fortalecidas parcerias com entidades como OAB-PR, CRM-PR, Sebrae, Instituto FALA! e Instituto Parla. Houve ainda cooperação com órgãos do Executivo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas.
Projetos de destaque
O Parlamento Universitário reuniu estudantes de várias regiões do Paraná em uma simulação legislativa. Os participantes passaram por formação técnica oferecida pela Escola do Legislativo.
Em 2025, o projeto ganhou reforço com a criação do Parlamento Comunicação. A iniciativa permitiu que estudantes vivenciassem o funcionamento da comunicação pública, atuando em diferentes funções da área.
O Parlamento Comunicação ficou entre os três melhores projetos do Prêmio Assembleia Cidadã 2025, promovido pela Unale, na categoria projetos especiais.
Durante o mês de outubro, a Escola também intensificou a produção de conteúdo educativo nas redes sociais. A ação resultou na conquista do II Troféu ABEL Digital, com mais de 226 mil interações.
O prêmio foi entregue durante o Encontro Nacional da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo. Para o diretor, o reconhecimento reflete o trabalho coletivo e as parcerias construídas ao longo do ano.
Geração Atitude
Outro destaque foi o programa Geração Atitude, voltado a estudantes do ensino médio. Desenvolvido em parceria com órgãos estaduais, o projeto estimula cidadania, ética e participação política.
Com um ano marcado por atividades intensas e iniciativas inovadoras, a Escola do Legislativo reafirma sua missão de difundir conhecimento e fortalecer o vínculo entre o Parlamento e a sociedade.
Para Jeulliano Pedroso, 2025 foi um período de resultados consistentes. Segundo ele, os avanços foram construídos com boas parcerias, diálogo com a sociedade e trabalho conjunto dentro da Assembleia Legislativa.
Fonte: Alep