Curitiba e Paraná - A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná encerrou 2025 consolidada como um dos principais espaços de formação e aproximação entre o Parlamento e a sociedade. Ao longo do ano, foram realizadas 68 ações formativas, entre cursos, oficinas, palestras e seminários.

As atividades somaram mais de 11 mil inscritos e cerca de 7 mil participantes. Os números reforçam o compromisso da instituição com a educação legislativa e o fortalecimento das instituições públicas.

Para o diretor da Escola do Legislativo, Jeulliano Pedroso, o ano foi marcado por avanços importantes. Ele destaca que o principal legado de 2025 foi o novo formato adotado, alinhado à proposta da Mesa Diretora de ampliar o acesso da sociedade às ações da Escola.

O calendário teve início com o curso sobre Atualizações do Regimento Interno da Alep, voltado aos servidores da Casa. A atividade abriu um ano caracterizado pela diversidade de temas e pelo crescimento do público atendido, incluindo gestores públicos e representantes da sociedade civil.

Segundo Jeulliano Pedroso, mais de 7.500 pessoas foram qualificadas por meio das ações e parcerias. Participantes de mais de 122 municípios foram alcançados, reforçando o compromisso municipalista da Escola.

Entre os destaques do ano estão programas como o Parlamento Universitário e o Parlamento Comunicação. As iniciativas ampliaram o alcance da Escola e fortaleceram a formação cidadã.

Eventos realizados durante edições da Assembleia Itinerante também tiveram grande procura. Palestras sobre energia solar no setor público e captação de recursos atraíram muitos inscritos em municípios como Jacarezinho e Castro.

A Escola ainda apoiou debates de relevância estadual, como o Congresso do Fisco Paranaense. Além disso, promoveu cursos voltados à rotina administrativa e à gestão pública, incluindo temas como processo legislativo, uso de inteligência artificial e emendas parlamentares.

A área social também ganhou espaço com mais uma edição do Seminário de Capacitação às Procuradoras da Mulher. Oficinas voltadas ao setor cultural ampliaram o diálogo com empreendedores criativos.

Parcerias e atuação integrada

O sucesso das ações foi impulsionado pela ampliação das parcerias interinstitucionais. Ao longo do ano, a Escola atuou em conjunto com diretorias internas da Assembleia, comissões permanentes e frentes parlamentares.