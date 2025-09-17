Enfim, PL da Anistia será discutido na reunião de líderes da Câmara

Brasil e Brasília - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), convocou para esta quarta-feira (17) uma reunião com os líderes partidários para tratar da tramitação do Projeto de Lei 2858/2022, conhecido como PL da Anistia. A proposta, de autoria do deputado Major Vitor Hugo (PL-GO), busca conceder perdão judicial a pessoas que participaram de manifestações realizadas em todo o país após o segundo turno das eleições presidenciais de 2022, estendendo-se até a data de entrada em vigor da eventual lei.

A pauta foi incluída após pressões de parlamentares da oposição e da base governista, que divergem fortemente sobre o alcance da medida. Enquanto aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro defendem a anistia como uma reparação a manifestantes que, segundo eles, apenas exerceram o direito de livre expressão e reunião, partidos governistas acusam o projeto de tentar apagar crimes cometidos nos atos antidemocráticos que culminaram na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023.

O texto do projeto é amplo e inclui não apenas participantes diretos das manifestações, mas também financiadores, apoiadores logísticos e pessoas que tenham divulgado mensagens em redes sociais sobre os atos. Além da extinção de penas e processos, o PL prevê o cancelamento de multas aplicadas pela Justiça e a restituição plena dos direitos políticos de todos os anistiados. Crimes contra a vida e a integridade física, no entanto, ficam de fora do alcance da proposta.

Segundo Hugo Motta, a reunião de líderes é necessária para avaliar a conveniência de levar o tema ao plenário ainda neste semestre.