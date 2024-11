Encontro de vereadores reforça apoio à candidatura de Tiago Almeida à presidência da Câmara de Cascavel

INFORME DA REDAÇÃO Informe da Redação

Sucessão Ratinho Junior O atual vice-governador do Paraná Darci Piana (PSD) já deu o recado de que não pretende suceder Ratinho Junior no comando do Palácio Iguaçu. O nome dele vinha sendo cotado para representar o grupo político do governador na eleição de 2026. No entanto, o vice já mandou avisar que não pretende disputar […]