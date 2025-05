Emendas ao Plano de Cultura geram críticas e votação é adiada para próxima semana

Cascavel - A Câmara de Cascavel voltou a debater, na tarde de ontem (6), o PMCC (Plano Municipal de Cultura de Cascavel). Após a aprovação do projeto em primeiro turno na segunda-feira (5), um grupo de nove vereadores apresentaram sete emendas ao texto. As emendas foram discutidas na Comissão de Cultura e das sete apresentadas, quatro foram aprovadas e seriam votadas em plenário na sessão de ontem. No entanto, as emendas foram criticadas por artistas, coletivos culturais, vereadores e até mesmo pela secretária de Cultura de Cascavel.

No início da tarde, pouco antes da sessão, a secretária de Cultura de Cascavel, Beth Leal, ex-vereadora e que também comanda a Comunicação Social da Prefeitura, esteve na Câmara, onde se reuniu com os vereadores para discutir as emendas que, segundo conversas de bastidores, teriam cunho religioso. No entanto, os parlamentares que propuseram as emendas negaram qualquer motivação religiosa nas alterações e garantem que o objetivo era ampliar a abrangência do texto.

Contudo, após uma longa conversa, os vereadores optaram por pedir vistas às emendas e, por conta disso, o projeto e as emendas não foram votadas. Após pedido de vistas, feito em acordo com a base governista, o PMCC deverá retornar ao plenário na próxima semana para segunda e definitiva votação. Até lá, os vereadores afirmaram que eventuais falhas serão corrigidas.

Emendas polêmicas

Entre as mudanças mais contestadas está a que tratava da “liberdade de expressão e afirmação de valores, identidades, pluralismo e diversidade étnica, racial, gênero e de credo, com sua manifestação realizada desde em seu local singular de costume.” Críticos viram uma tentativa de reservar espaços de manifestação religiosa em congregações. No entanto, o vereador Everton Guimarães, um dos autores da emenda, disse que não há cunho religioso na proposta.

“Não, não tem [cunho religioso]. Das sete emendas, eu acho que tem uma palavra escrita de questão religiosa. As outras emendas não têm nada de questão de religião, não tem nada. Mas no nosso entender e dos outros oito vereadores que construíram juntos as emendas, elas ficam mais abrangentes,” afirmou Everton.

Segundo o parlamentar, as emendas foram apresentadas com o intuito de corrigir alguns pontos do Plano Municipal de Cultura. “Uma deficiência que nós entendemos [no Plano de Cultura]: não falava da tradição gaúcha, que é muito forte no nosso município e precisa estar; [também] a tradição ucraniana, por exemplo. Só que aí, na hora de fazer as emendas, os meninos adicionaram essas etnias e esqueceram de colocar de volta que estava no original a questão dos negros e dos indígenas e, por isso que precisa de vistas, para corrigir isso”, completou.