Em Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt é reeleita prefeita

ELEIÇÕES 2024 Eduardo Pimentel (PSD) é eleito prefeito de Curitiba

O candidato Eduardo Pimentel (PSD) foi eleito prefeito de Curitiba, neste domingo (27), vencendo a candidata do PMB, Cristina Graeml. Com 57,31% dos votos válidos até às 18h08 deste domingo (27), e com 92,24% das sessões totalizadas, não há mais chances matemáticas do atual vice-prefeito ser ultrapassado pela candidata Cristina Graeml (PMB), que até agora […]