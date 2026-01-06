Brasil - Embora o primeiro turno das eleições gerais de 2026 aconteça apenas em 4 de outubro do próximo ano, as eleitoras e os eleitores têm até 6 de maio, data do fechamento do cadastro eleitoral, para solicitar a emissão da primeira via do Título, a transferência de domicílio eleitoral, a atualização de dados e o cadastramento biométrico.
O encerramento do cadastro eleitoral ocorre 150 dias antes do pleito, conforme previsto no artigo 91 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). Esse prazo permite que a Justiça Eleitoral organize a logística da votação, o que inclui a definição das seções eleitorais e a produção do material necessário para o dia da eleição.
Nas eleições gerais de 2026, que terão como slogan #votonademocracia, as eleitoras e os eleitores escolherão representantes aos cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador da República, deputado federal e deputado estadual.
Segundo os últimos números do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), são mais de 155 milhões de eleitoras e eleitores aptos a votar no próximo pleito, no Brasil e no exterior, dos quais 8.399.481 pertencem ao estado do Paraná, conforme dados de outubro de 2025.
Atendimento nos cartórios
Os serviços eleitorais podem ser requeridos de forma on-line, pelo autoatendimento, ou presencialmente, comparecendo aos cartórios eleitorais do Paraná de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Em ambos os casos, será necessário apresentar os seguintes documentos:
Documento oficial de identidade com foto; CPF (se houver); Comprovante de residência recente, emitido há, no mínimo, 3 meses e, no máximo, 1 ano; Comprovante de quitação do serviço militar (para homens que completam 19 anos no ano em que forem requerer o Título); Comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral (se houver).