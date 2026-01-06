Brasil - Embora o primeiro turno das eleições gerais de 2026 aconteça apenas em 4 de outubro do próximo ano, as eleitoras e os eleitores têm até 6 de maio, data do fechamento do cadastro eleitoral, para solicitar a emissão da primeira via do Título, a transferência de domicílio eleitoral, a atualização de dados e o cadastramento biométrico.

O encerramento do cadastro eleitoral ocorre 150 dias antes do pleito, conforme previsto no artigo 91 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). Esse prazo permite que a Justiça Eleitoral organize a logística da votação, o que inclui a definição das seções eleitorais e a produção do material necessário para o dia da eleição.

Nas eleições gerais de 2026, que terão como slogan #votonademocracia, as eleitoras e os eleitores escolherão representantes aos cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador da República, deputado federal e deputado estadual.