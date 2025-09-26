Eleições 2026: Tarcísio mira a reeleição e abre caminho para "Ratinho presidente"

Brasília - O xadrez político da oposição ao presidente Lula (PT) para 2026 começa a ganhar contornos mais claros. De um lado, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, acelera as articulações em torno da candidatura presidencial do governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD). De outro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sinaliza de forma cada vez mais firme a intenção de disputar a reeleição estadual, abrindo espaço para que seu aliado paranaense assuma o protagonismo no campo da direita.

Na última semana, Gilberto Kassab promoveu um jantar em São Paulo que reuniu empresários, médicos e lideranças políticas. O encontro teve como objetivo reforçar o nome de Ratinho Jr. como alternativa viável a Jair Bolsonaro e a Tarcísio de Freitas para encabeçar o bloco oposicionista em 2026. Presentes relataram que o ambiente era de “descolamento” gradual da candidatura de Tarcísio e de incentivo à do governador do Paraná, visto por muitos como figura capaz de unificar o Centrão e atrair setores moderados, conforme publicação da Folha de São Paulo.

Direita divida?

A movimentação ocorre em um momento em que o bolsonarismo enfrenta divisões internas. Setores do PL e lideranças do PP e União Brasil avaliam que a insistência da família Bolsonaro em manter candidaturas próprias — como a do deputado Eduardo Bolsonaro — enfraquece a unidade da direita. Nesse cenário, Ratinho Jr. aparece como nome estratégico: não deve sua carreira política diretamente a Jair Bolsonaro e, portanto, não teria de se submeter aos desígnios da família, considerada imprevisível.

Pesquisas recentes reforçam a viabilidade de Ratinho. Segundo o Datafolha, tanto ele quanto Tarcísio têm desempenho semelhante em simulações contra Lula. No segundo turno, o petista aparece com 45% das intenções de voto, contra 41% do governador paulista e 40% do paranaense. Os números, aliados ao apoio que Gilberto Kassab busca consolidar, colocam Ratinho como carta cada vez mais forte na mesa do Centrão.

Enquanto Gilberto Kassab abre caminhos em Brasília e São Paulo, Tarcísio prepara um movimento político de outra natureza. O governador paulista deve comunicar pessoalmente a Jair Bolsonaro, em encontro marcado para a próxima segunda-feira (29), em Brasília, que sua prioridade é permanecer no Palácio dos Bandeirantes. O plano é buscar a reeleição em 2026 e completar oito anos de governo, consolidando um legado administrativo no estado mais rico do país.