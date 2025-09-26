Eleições 2026: Tarcísio mira a reeleição e abre caminho para "Ratinho presidente"

Brasília - O xadrez político da oposição ao presidente Lula (PT) para 2026 começa a ganhar contornos mais claros. De um lado, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, acelera as articulações em torno da candidatura presidencial do governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD). De outro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sinaliza de forma cada vez mais firme a intenção de disputar a reeleição estadual, abrindo espaço para que seu aliado paranaense assuma o protagonismo no campo da direita.
Na última semana, Gilberto Kassab promoveu um jantar em São Paulo que reuniu empresários, médicos e lideranças políticas. O encontro teve como objetivo reforçar o nome de Ratinho Jr. como alternativa viável a Jair Bolsonaro e a Tarcísio de Freitas para encabeçar o bloco oposicionista em 2026. Presentes relataram que o ambiente era de “descolamento” gradual da candidatura de Tarcísio e de incentivo à do governador do Paraná, visto por muitos como figura capaz de unificar o Centrão e atrair setores moderados, conforme publicação da Folha de São Paulo.
Direita divida?
A movimentação ocorre em um momento em que o bolsonarismo enfrenta divisões internas. Setores do PL e lideranças do PP e União Brasil avaliam que a insistência da família Bolsonaro em manter candidaturas próprias — como a do deputado Eduardo Bolsonaro — enfraquece a unidade da direita. Nesse cenário, Ratinho Jr. aparece como nome estratégico: não deve sua carreira política diretamente a Jair Bolsonaro e, portanto, não teria de se submeter aos desígnios da família, considerada imprevisível.
Pesquisas recentes reforçam a viabilidade de Ratinho. Segundo o Datafolha, tanto ele quanto Tarcísio têm desempenho semelhante em simulações contra Lula. No segundo turno, o petista aparece com 45% das intenções de voto, contra 41% do governador paulista e 40% do paranaense. Os números, aliados ao apoio que Gilberto Kassab busca consolidar, colocam Ratinho como carta cada vez mais forte na mesa do Centrão.
Enquanto Gilberto Kassab abre caminhos em Brasília e São Paulo, Tarcísio prepara um movimento político de outra natureza. O governador paulista deve comunicar pessoalmente a Jair Bolsonaro, em encontro marcado para a próxima segunda-feira (29), em Brasília, que sua prioridade é permanecer no Palácio dos Bandeirantes. O plano é buscar a reeleição em 2026 e completar oito anos de governo, consolidando um legado administrativo no estado mais rico do país.
Em conversas recentes, Tarcísio tem reiterado que não vê a Presidência como um projeto pessoal. “Presidência é destino”, disse a interlocutores, enfatizando que sua missão atual é governar São Paulo e entregar resultados à população. O engenheiro, que nunca havia disputado eleição antes de 2022, avalia que entrar na corrida nacional agora poderia significar um risco desnecessário e até comprometer sua trajetória política.
Risco desnecessário
A decisão de Tarcísio também se sustenta em uma leitura pragmática do cenário nacional. Ele reconhece que a oposição tem contribuído, muitas vezes, para reforçar o governo Lula ao apoiar medidas que aumentam a arrecadação e fortalecem a máquina federal. Além disso, observa que o favoritismo do petista, a pouco mais de um ano da eleição, é real, ainda que não imutável. “A política brasileira pode mudar rápido, mas hoje vejo como mais apropriado seguir em São Paulo”, teria dito a aliados.
Com Tarcísio recuando e Gilberto Kassab avançando, o tabuleiro da direita se reorganiza. O Centrão aposta em Ratinho Jr. como candidato competitivo e independente da tutela bolsonarista, capaz de dialogar com diferentes segmentos. Já Tarcísio, ao priorizar São Paulo, preserva sua imagem de gestor técnico e deixa aberta a possibilidade de disputar o Planalto em 2030, em condições mais favoráveis.
O encontro de segunda-feira com Bolsonaro deve selar a estratégia: enquanto o ex-presidente tenta manter sua influência, caberá a Gilberto Kassab e ao Centrão impulsionar Ratinho Jr. como a alternativa mais consistente para enfrentar Lula em 2026.
O que diz o “Ratinho Pai”?
Em recentes entrevistas, o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, comentou sobre a possibilidade de seu filho, o governador Ratinho Junior, disputar a Presidência em 2026. “Eu, como pai, não quero… Mas o brasileiro quer, então, se for para ajudar, vai. Se perguntar para mim: ‘Põe seu filho’, eu digo: ‘Não’. Acho que é muito difícil, mas ele tem muita competência”, afirmou. Com 85% de aprovação, Ratinho Junior é um dos governadores mais bem avaliados do país, apoiado por programas de destaque em saúde, educação e infraestrutura, que transformaram o Paraná em referência nacional e o colocaram no centro das articulações eleitorais de 2026.