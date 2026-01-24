A primeira rodada de pesquisas eleitorais de 2026 no Paraná confirma um cenário que já vinha se desenhando ao longo de 2025: o senador Sergio Moro (União Brasil) larga na frente na disputa pelo Governo do Estado e aparece como favorito em todos os cenários de primeiro e segundo turno testados pelo Instituto Paraná Pesquisas. O levantamento foi realizado entre os dias 18 e 22 de janeiro de 2026, com 1.300 eleitores em 54 municípios, margem de erro de 2,8 pontos percentuais e 95% de nível de confiança. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PR-08451/2026. O estudo foi contratado pelo MDB, ao custo de R$ 70 mil.

Vale lembrar que, nas eleições de 2022, o Instituto Paraná Pesquisas foi o que mais se aproximou dos resultados finais das urnas, o que reforça o peso político e analítico dos números divulgados.

Governo do Estado

Nos cenários estimulados para o primeiro turno, Sergio Moro lidera com ampla vantagem, mantendo percentuais estáveis e numericamente superiores aos dos adversários em todos os quadros apresentados ao eleitor.

No primeiro levantamento, Moro (União Brasil) aparece com 41,6%, seguido de Álvaro Dias (MDB) com 19,7%. Na sequência aparece Requião Filho (PDT) com 19,5%, Guto Silva (PSD) com 5,7% e Luiz França (Missão): 1,0%. Não sabe ou não opinou somou 5,5% e nenhum, branco ou nulo 6,9%.

No segundo cenário, Sergio Moro tem 40,0%, Álvaro Dias 18,8%, Requião Filho 18,6%, Alexandre Curi (PSD): 10,6% e Luiz França: 0,9%. Não sabe ou não opinou somou 4,9% e nenhum, branco ou nulo 6,1%.

No terceiro cenário, Moro tem 37,8%, Álvaro Dias 17,5%, Rafael Greca (PSD) 17,5%, Requião Filho 16,5% e Luiz França: 0,8%.

No voto espontâneo, quando os nomes não são apresentados, o índice de indefinição ainda é elevado (74,2%), típico do início do ano eleitoral. Nesse cenário, o atual governador Ratinho Junior tem 9,5%. No entanto, ele não poderá concorrer ao terceiro mandato consecutivo ao Governo do Paraná. Moro aparece como 4,5%, Requião Filho (2,2%), Alexandre Curi (1,5%). Os demais candidatos não somaram 1% nesse cenário.

Rejeição eleitoral

No levantamento de rejeição — quando o eleitor aponta em quem “não votaria de jeito nenhum” — Requião Filho lidera com 30,2%, refletindo tanto a polarização ideológica quanto o peso do sobrenome. Enquanto isso, Sergio Moro registra 20,2% de rejeição.

Senado

Na corrida pelas duas vagas ao Senado, o ex-senador Álvaro Dias aparece como principal nome, liderando todos os cenários testados.