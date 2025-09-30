Eleições 2026: Com Tarcísio em  SP e capital político de Bolsonaro segue em disputa

Brasil - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), esteve ontem (29) em Brasília para uma visita de três horas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar após ter sido condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 27 anos e 3 meses de prisão pela suposta trama golpista de 8 de janeiro. O encontro, realizado na residência do ex-mandatário, contou também com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do vereador Jair Renan (PL-SC).

A reunião de grande peso político teve repercussão imediata. Cotado como o nome mais forte da direita para disputar a Presidência em 2026, Tarcísio aproveitou a visita para reafirmar sua intenção de concorrer à reeleição em São Paulo, descartando – pelo menos neste momento – entrar na corrida presidencial. “Sou candidato à reeleição em 2026, em São Paulo. Vim visitar um amigo, que foi importante na minha trajetória. O presidente está passando por um momento difícil. É muito triste ver o presidente na situação que ele está”, disse aos jornalistas ao sair do encontro.

Anistia

O principal tema da conversa foi a proposta de “dosimetria” em tramitação no Congresso, relatada por Paulinho da Força (Solidariedade-SP), que prevê redução de penas, mas não o perdão total aos condenados. A medida não agrada Bolsonaro, nem seus aliados mais próximos. “Não conversamos sobre isso [a rejeição à anistia total]. Minha posição é de defesa da anistia, acredito na paz dialogada. A redução de penas não satisfaz o presidente”, afirmou Tarcísio.

Para o governador paulista, a anistia ampla seria o caminho para “pacificar o país”. Ele alegou que muitos dos detidos em razão do 8 de janeiro “não sabiam o que estavam fazendo” e já teriam compreendido a gravidade dos atos. “Não é falar de impunidade, é reconquistar um caminho para a paz”, disse. Flávio Bolsonaro reforçou o discurso. “Os partidos de centro-direita estarão juntos de qualquer forma em 2026”, afirmou, sinalizando que o campo conservador, mesmo sem Bolsonaro na disputa, pretende se reorganizar sob uma frente única.

A declaração de Tarcísio de que não será candidato à Presidência muda o tabuleiro da sucessão de Bolsonaro. Até aqui, lideranças da direita e do centro-direita avaliavam seu nome como o mais viável para herdar o capital político do ex-presidente. A decisão de buscar a reeleição em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, garante a Tarcísio a manutenção de protagonismo, mas adia uma definição sobre quem encabeçará a disputa nacional em 2026.

Com Bolsonaro inelegível, a visita expôs duas frentes simultâneas: de um lado, a tentativa de manter coesa a base bolsonarista em torno da bandeira da anistia; de outro, a necessidade de encontrar um nome competitivo para enfrentar o campo governista. Nesse cenário, siglas como PL, Republicanos e União Brasil passam a ter papel estratégico na costura de alianças.